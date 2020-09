100-letni kierowca spowodował kolizję. Wiózł 95-latkę

​100-letni kierowca poloneza wymusił pierwszeństwo przejazdu na jednej z ulic Olsztyna i spowodował kolizję z innym autem. Kierowca jechał z 95-letnią pasażerką. Nikomu nic się nie stało - podała w środę olsztyńska policja.

Jak poinformował podkom. Rafał Prokopczyk z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, do kolizji doszło we wtorek po południu na osiedlu Zatorze. Kierowca poloneza wymusił pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu ulic Zientary-Malewskiej z Cichą. Doszło do zderzenia z hyundaiem.



Policjanci, którzy przyjechali na miejsce kolizji, zatrzymali prawo jazdy 100-letniemu kierowcy. "Główną przesłanką było to, że kierowca poloneza w sposób rażący naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Polskie prawo nie rozgranicza wieku, w którym kierowca nie powinien zasiadać za kierownicą" - dodał podkom. Prokopczyk.



Policjant przyznał, że kierowca w mocno zaawansowanym wieku może nie być na tyle sprawnym, co kierowca w sile wieku. O tym czy stulatek odzyska prawo jazdy zdecyduje sąd.