Zatrzymano motocyklistę, który zaatakował policjantki i uciekł

​Zatrzymano motocyklistę, który w ubiegły czwartek spowodował kolizję na warszawskich Włochach - poinformowała we wtorek PAP sierż. szt. Anna Wójcik z Komendy Rejonowej Policji III. Dodała, że razem z motocyklistą została zatrzymana jeszcze jedna osoba.

Zdjęcie Motocyklista porzucił pojazd i uciekł w kajdankach /Marcin Obara /PAP Motocyklista zaatakował policjantki i uciekł. W kajdankach!

Jak przekazała sierż. szt. Anna Wójcik do zatrzymania poszukiwanego mężczyzny doszło w poniedziałek około godziny 20 w jednym z hoteli na warszawskiej Białołęce. "Razem z mężczyzną została zatrzymana jeszcze jedna osoba, która udzielała mu pomocy uniknięcia odpowiedzialności karnej" - podała policjantka.

"Aktualnie są prowadzone czynności w tej sprawie" - dodała.



Do kolizji z udziałem motocyklisty doszło w czwartek wieczorem przy ul. Chrobrego.



"Policjantki z ruchu drogowego podejmowały czynności w związku z podejrzeniem doprowadzenia przez motocyklistę do kolizji z pojazdem marki Kia. Podczas tych czynności mężczyzna zaatakował policjantki i oddalił się z miejsca zdarzenia" - informował nadkom. Jarosław Florczak z Komendy Stołecznej Policji.



Jedna z policjantek trafiła do szpitala. Według wstępnych informacji motocyklista był nietrzeźwy.