Zatrzymano 60 pijanych kierowców. To wynik z zaledwie jednego dnia

W ubiegły poniedziałek ponad 170 policjantów prowadziło wzmożone kontrole stanu trzeźwości kierowców na drogach Podlasia. W sumie od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora funkcjonariusze przebadali blisko 7800 kierujących. Niestety wciąż ogromna liczba osób nie zdaje sobie sprawy, jak poważnym zagrożeniem na drodze jest alkohol.

Policjanci zatrzymali aż 60 kierowców, którzy wsiedli za kierownicę pod wpływem alkoholu. Wśród nich znalazło się 5 osób z zakazem prowadzenia pojazdów. 3 z nich wpadło w ręce białostockich policjantów, natomiast kolejni zostali zatrzymani w Suwałkach i Siemiatyczach.

Reklama

Niechlubnym rekordzistą okazał się 33-letni kierowca osobowej Toyoty. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.

Zdjęcie Rekordzista miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie / Policja

Podczas kontroli zatrzymano także poszukiwanego

W ręce suwalskich policjantów wpadł natomiast 29-letni kierowca Renault, który miał blisko promil alkoholu w organizmie. Podczas kontroli mężczyzna próbował wprowadzić policjantów w błąd i podał dane swojego brata. Wpadł, kiedy mundurowi w policyjnym systemie zobaczyli zdjęcie innego mężczyzny. Okazało się, że 29-latek był poszukiwany i miał trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów obowiązujący do września tego roku. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, bo miał do odbycia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności za oszustwo i 15 dni aresztu za kradzieże. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za złamanie sądowego zakazu - do 5 lat.

Policja przypomina - odpowiedzialny kierowca to przede wszystkim trzeźwy kierowca, który potrafi przewidywać sytuacje na drodze. W 2021 roku podlascy policjanci zatrzymali blisko 3400 kierujących, którzy wsiedli za kierownicę po wcześniejszym spożywaniu alkoholu. Przez pierwszych 6 miesięcy tego roku to już niemal 1530 kierujących.

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***