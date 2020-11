Wpadła pijana dwa razy jednego dnia

​Dwa razy w ciągu jednego dnia policja zatrzymała 35-latkę, która pijana kierowała samochodem. Kobieta spowodowała stłuczkę parkingową jadąc z dzieckiem. W organizmie miała 2 promile alkoholu.

Jak poinformowała we wtorek podkarpacka policja, do zdarzenia doszło w sobotni wieczór. Mundurowi zostali wezwani na jeden z parkingów.

"Mieszkanka Tarnobrzega cofając osobowym audi najechała na zaparkowanego citroena, w którym siedziały dwie kobiety. Okazało się, że kierująca audi jest pijana. Badanie alkomatem wykazało w jej organizmie 2 promile alkoholu" - poinformowała policja.



Funkcjonariusze zatrzymali kobiecie prawo jazdy i ukarali ją mandatem, a ona sama i jej dziecko trafili pod opiekę rodziny. Kobieta została również poinformowana o konsekwencjach karnych kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.



Kilka godzin później policja otrzymała zgłoszenie o tym, że kobieta kierująca osobowym audi może być pod działaniem alkoholu.



"Szybko okazało się, że pojazdem kierowała ta sama kobieta, która brała udział w zdarzeniu na parkingu. Jak tłumaczyła policjantom, zabrała z domu zapasowe kluczyki do pojazdu i pojechała szukać swojej matki. Policjanci ponownie zbadali jej trzeźwość. Badanie wykazało 0,72 promila alkoholu" - przekazała policja.



Tym razem kobieta została zatrzymana i trafiła do policyjnego aresztu.



Kobieta usłyszała dwa zarzuty, do których się przyznała. Za zarzucane jej czyny odpowie przed sądem. Grozi jej kara pozbawienia wolności do 2 lat, wysoka grzywna i wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.



Policja apeluje do kierujących o trzeźwość za kierownicą i przypomina, że pijani kierowcy stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.