Rowerzyści piją i jeżdżą. Kary są niewielkie

Policjanci z Parczewa tylko w ciągu dwóch dni wyeliminowali z ruchu drogowego 10 nietrzeźwych rowerzystów. Rekordzista miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Wpadli m.in. dwaj bracia, którzy wracali jednośladami z zakupów.

Zdjęcie /Piotr Jędzura /Reporter Bezpieczeństwo Niemcy. Nauka jazdy na rowerze przedmiotem szkolnym!

Pomimo, że do sezonu rowerowego jeszcze daleko, część rowerzystów, nie bacząc na bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu drogowego, wsiada na jednoślad z promilami w organizmie.

Reklama

Tymczasem w zderzeniu z samochodem najczęściej nie mają szans na zachowanie zdrowia, a często życia. W wielu przypadkach wjeżdżają pod nadjeżdżające auta albo sami tracą równowagę i kończą jazdę upadkiem.

Tylko we wtorek i środę parczewscy policjanci zatrzymali 10 nietrzeźwych rowerzystów. Rekordzista miał prawie 2 promile w organizmie. W miejscowości Kostry policjanci zatrzymali do kontroli dwóch braci, których rowery obładowane były zakupami. Badanie alkomatem wykazało, że obaj mają ponad promil alkoholu w organizmie.



Kolejni zatrzymani nietrzeźwi mieli od pół do półtora promila w organizmie. Niestety, kodeks drogowy pobłażliwie traktuje pijanych rowerzystów - jedyną sankcją może są mandaty. W tej sytuacji na wszystkich cyklistów policjanci nałożyli grzywny w kwocie od 300 do 500 złotych.