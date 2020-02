Pościg za pijanym motocyklistą

Niezatrzymanie się do kontroli i kierowanie motocyklem w stanie nietrzeźwości - takie zarzuty usłyszał 22-latek z pow. świebodzińskiego w Lubuskiem. Usiłował on uciec policjantom, by uniknąć kontroli - poinformował w poniedziałek Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

Zdjęcie Motocyklista został zatrzymany po pościgu /

"Uciekinier został błyskawicznie zatrzymany przez patrol drogówki. Grozi mu do pięciu lat więzienia, a ponadto grzywna i nawiązka w wysokości 5 tys. zł na Fundusz Sprawiedliwości oraz minimum 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych" - powiedział Ruciński.

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę na drodze krajowej nr 92. Policjanci chcieli zatrzymać mężczyznę do kontroli. Najpierw zwolnił i zaczął podjeżdżać do mundurowego, a kiedy był już na wysokości funkcjonariusza, gwałtownie przyśpieszył i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim w pościg.

Motocyklista skręcał w boczne drogi i uliczki usiłując zgubić radiowóz. Policjanci zajechali mu drogę, a jeden z funkcjonariuszy zatrzymał młodzieńca. Trafił on do policyjnego aresztu. Okazało się, że motocyklista miał blisko promil alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu usłyszał on zarzuty.