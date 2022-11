Policja rusza z akcją "Bezpieczne Andrzejki" już dziś

W wigilię św. Andrzeja, a więc w nocy z 29 na 30 listopada tradycyjnie obchodzone są andrzejki, będące dla wielu osób okazją do zorganizowania zabawy. Niektórzy jednak zdecydują się na świętowanie podczas tego weekendu i o nich nie zapomina policja.

Policja "obchodzi" andrzejki już dziś

"Wiele osób spędzi ten czas poza domem, dlatego przemieszczając się po drogach warto zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych. Apelujemy do kierujących pojazdami o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w tym nieprowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu" - zaznaczył nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Dodał, że kierowcy mogą spodziewać się wzmożonych kontroli na drogach. "Należy mieć na uwadze, że kierujący pojazdem jest odpowiedzialny nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale też za zdrowie i życie innych uczestników ruchu drogowego, dlatego hasło +Piłeś? Nie jedź!+ powinno przyświecać każdemu kierowcy, nie tylko w najbliższe dni, ale przez cały rok" - podkreślił nadkom. Opas.

Przypominał, że bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest tzw. nieświadoma nietrzeźwość kierującego. "Najczęściej ma ona miejsce, gdy ktoś pił alkohol poprzedniego dnia i nie zdaje sobie sprawy, że wciąż ma go w swoim organizmie. Bywa tak, że nawet kilkugodzinny sen nie gwarantuje wytrzeźwienia. Dlatego, zanim wsiądziemy za kierownicę warto poddać się badaniu na określenie stanu trzeźwości. Badanie można wykonać w jednostkach policji" - poradził.

Jeżeli zdecydujemy się - podkreślił - na powrót ze spotkania towarzyskiego pieszo, również zadbajmy o własne bezpieczeństwo. "O tej porze roku warto być widocznym na drodze i nosić elementy odblaskowe, w taki sposób, by były widoczne dla innych użytkowników drogi" - zaznaczył Opas.

Połowa zatrzymanych popełniła przestępstwo

Przytoczył też statystyki. Tylko w tym roku zatrzymano ponad 88 tysięcy nietrzeźwych kierowców (rok temu było ich ponad 84 tys.). Ponad 45 tysięcy z nich miało w organizmie 0,5 promila i więcej.

Przypomnijmy, że 0,5 promila to granica powyżej której polski kierowca popełnia przestępstwo (między 0,2 a 0,5 jest to wykroczenie), natomiast 0,5 w zdecydowanej większości krajów Europy Zachodniej to granica dopuszczalnego poziomu alkoholu w organizmie (poniżej 0,5 kierowca nie popełnia wykroczenia, może jeździć zupełnie legalnie).

