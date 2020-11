Pijany, poszukiwany i z zakazem prowadzenia, prowadził samochód

Policjanci z Namysłowa zatrzymali 23-latka, który po pijanemu prowadził samochód. Podczas kontroli dokumentów okazało się, że zatrzymany unika pobytu w zakładzie karnym za inne przestępstwo i ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Zdjęcie /Policja

Jak poinformowało w poniedziałek biuro prasowej KW Policji w Opolu, do zdarzenia doszło na terenie patrolowanym przez policjantów z Namysłowa. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić osobowego forda, którym jechał mieszkaniec Dolnego Śląska.



Podczas badania alkomatem okazało się, że kierujący ma ponad pół promila alkoholu w organizmie. A po sprawdzaniu jego danych w policyjnych rejestrach wyszło na jaw, że jest poszukiwany do odbycia kary więzienia za inne przestępstwo i ma też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za jazdę pod wpływem alkoholu.



Mężczyzna został już przesłuchany i przyznał się do zarzutu złamania zakazu sądowego i kolejnej jazdy samochodem pod wpływem alkoholu. W związku z wcześniej popełnionym przestępstwem został już przewieziony do aresztu, gdzie spędzi najbliższe 8 miesięcy. Dodatkowo grozi mu kolejna kara - nawet 5 lat pozbawienia wolności.