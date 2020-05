Pijany motocyklista uciekał przed policją

Wadowiccy policjanci przeprowadzili pościg za motocyklistą, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Później okazało się, że mieszkaniec powiatu suskiego był nietrzeźwy i nie posiadał uprawnień do kierowania.

Zdjęcie /Piotr Jędzura /Reporter

Funkcjonariusze, patrolujący Wadowice, próbowali skontrolować motocyklistę. "Mężczyzna jednak nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe dawane przez policjantów. Mundurowi podjęli za nim pościg. Podczas ucieczki jechał zbyt szybko, wpadł w poślizg i wywrócił się z maszyną. Wówczas został zatrzymany i obezwładniony" - poinformowała rzecznik wadowickiej policji mł. asp. Agnieszka Petek.



Podczas badania trzeźwości okazało się, że mieszkaniec powiatu suskiego ma w organizmie 3 promile alkoholu i nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.



"Mężczyzna wkrótce odpowie przed sądem. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do 5 lat więzienia, natomiast za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat pozbawiania wolności" - powiedziała Petek.