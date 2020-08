Pijany jechał mając 4 promile alkoholu!

Policjanci z Lublina w drodze na służbę zauważyli nietrzeźwego kierującego. Funkcjonariusze widząc na drodze poczynania kierowcy Forda na jednym z lubelskich skrzyżowań zabrali kluczyki i zatrzymali kierowcę.

W piątek (31.07) około godziny 11:30 uwagę policjantów, którzy byli w drodze na służbę, przykuł samochód marki Ford, którego styl jazdy wskazywał na to, że kierujący znajduje się pod wpływem alkoholu. Kierowca tego auta miał problem z utrzymaniem właściwego toru jazdy.



Widząc całą sytuację i zagrożenie jakie stwarza kierujący funkcjonariusze na skrzyżowaniu zabrali kluczyki z pojazdu i zatrzymali kierowcę. O całym zdarzeniu poinformowali dyżurnego, który na miejsce przysłał patrol policji. Kierowca usiłował uciec z miejsca, jednak policjanci go obezwładnili. Wtedy mężczyzna zaproponował policjantom 500 zł, za to żeby go puścili i "zapomnieli" o sprawie.

Nieodpowiedzialnym kierowcą okazał się 41-letni mieszkaniec Lublina. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie alkomatem wykazało, że poruszał się on samochodem mając w organizmie prawie 4 promile alkoholu w organizmie. Nietrzeźwy kierowca trafił na komisariat. Mężczyzna już stracił prawo jazdy. Teraz nieodpowiedzialny kierowca za swoje postępowanie odpowie przed sądem. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.