Pijany i bez prawa jazdy jechał quadem

Mężczyzna postanowił wrócić z imprezy quadem. Miał jednak problem z utrzymaniem toru jazdy.

Zdjęcie /Policja

Policjanci z Puńska zauważyli kierowcę quada, który miał problem z utrzymaniem prostego toru jazdy. Wzbudziło to podejrzenia, że może on być nietrzeźwy, co szybko potwierdziła przeprowadzona kontrola.



Reklama

Badanie alkomatem wykazało, że 38-latek miał 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna w takim stanie wracał z imprezy do domu. Przy okazji okazało się, że kierowca miał cofnięte prawo jazdy, a jego quad nie był zarejestrowany.



38-latek odpowie teraz za jazdę w stanie nietrzeźwości, kierowanie pomimo cofniętych uprawnień i poruszanie się pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Jego dalszym losem zajmie się sąd.