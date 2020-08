Pijany i bez prawa jady wiózł samochodem dzieci

W miejscowości Ciemniewo niedaleko Ciechanowa policjanci zatrzymali 47-letniego kierowcę opla, który po pijanemu prowadził auto, którym wiózł dwójkę dzieci w wieku 10 i 12 lat. Mężczyzna miał dwa i pół promila alkoholu i nie miał prawa jazdy. Grozi mu do dwóch lat więzienia - podała policja.

Jak poinformowała w środę rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie podkom. Ewa Brzezińska, do zdarzenia doszło we wtorek po tym, jak funkcjonariusze posterunku w Sońsku otrzymali zgłoszenie, że na terenie tej gminy oraz sąsiedniej - Gołymin Ośrodek może poruszać się nietrzeźwy kierujący.



"Mundurowi natychmiast udali się we wskazany rejon, gdzie w miejscowości Ciemniewo do kontroli zatrzymali kierującego oplem. W aucie było dwoje dzieci w wieku 10 i 12 lat. Badanie stanu trzeźwości 47-latka wykazało dwa i pół promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania pojazdami" - przekazała podkom. Brzezińska. Podkreśliła, iż zatrzymany nietrzeźwy kierowca "za swoje skrajnie nieodpowiedzialne postępowanie odpowie przed sądem".



Rzeczniczka ciechanowskiej policji przypomniała, że za jazdę pojazdem po pijanemu oraz bez uprawnień grożą wysokie kary - poza dotkliwą karą finansową, sąd na podstawie Kodeksu karnego może zastosować karę pozbawienia wolności do dwóch lat.