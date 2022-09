Pijany chciał ukryć rozbity samochód przed policją. O pomoc poprosił… policjanta

W niedzielny poranek do drzwi policjanta zapukał mężczyzna. W rozmowie okazało się, że przed chwilą na łuku drogi uderzył on swoim samochodem w drzewo. Na miejscu jest jeszcze jego syn, ale nic mu się nie stało. On sam potrzebuje jak najszybciej schować samochód, żeby nie dowiedziała się o tym policja.

Funkcjonariusz, z którym rozmawiał 52-letni kierowca wyczuł woń alkoholu od mężczyzny. Zobowiązał się mu pomóc. Jednocześnie powiadamiając o zdarzeniu swoich kolegów z komendy.

Pijany uciekł w zarośla

Już po chwili na miejscu przybyły patrole, a mężczyzna na widok radiowozów zaczął uciekać. Policjant do którego przyszedł mężczyzna oraz jego koledzy natychmiast ruszyli w pościg za 52-latkiem. Już po chwili znaleźli go w gęstych zaroślach. Po sprawdzeniu mężczyzny okazało się, że ma on aktualny zakaz prowadzenia pojazdów, a urządzenie do badania trzeźwości wykazało ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Na domiar tego w samochodzie przewoził swojego 16-letniego syna. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

52-latek został zatrzymany. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Samochód mężczyzny został zabezpieczony na policyjnym parkingu.

