Pijany 16-latek jechał motorowerem

​1,5 promila alkoholu w organizmie miał 16-letni kierowca motoroweru, którego zatrzymali do kontroli drogowej policjanci z komisariatu w Sędziszowie Małopolskim (Podkarpackie). Nastolatek odpowie za swoje zachowanie przed sądem rodzinnym.

Jak podaje policja, funkcjonariusze z sędziszowskiego komisariatu zauważyli w Zagorzycach motorowerzystę, który jechał bez kasku i zatrzymali go do kontroli drogowej. Okazało się, że to 16-letni mieszkaniec gminy Ropczyce.

"Od młodego mężczyzny czuć było woń alkoholu, a przeprowadzone badanie potwierdziło, że jest nietrzeźwy" - podała policja Okazało się, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem.



16-latek odpowie za swoje zachowanie przed sądem rodzinnym i nieletnich. Policja ustali także, kto udostępnił pojazd nieletniemu.



Nastolatek został przekazany pod opiekę ojca; motorower trafił na policyjny parking.