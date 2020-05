Pijani spali na środku drogi, obok motocykla

Policjanci w Opolu Lubelskim otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowym, w którym miały być poszkodowane dwie osoby. Okazało się, że obaj mężczyźni byli pijani - spali na drodze przy motocyklu, którym wcześniej jechali – poinformowała w poniedziałek policja.

Zdjęcie /Piotr Jędzura /Reporter

O zdarzeniu powiadomiła służby w niedzielę kobieta, która wieczorem przejeżdżała w pobliżu ul. Dolnej w Opolu Lubelskim. Przeraził ją widok dwóch mężczyzn leżących przy motocyklu, co jej zdaniem wskazywało na to, że odnieśli oni poważne obrażenia wskutek wypadku drogowego.



"Kiedy policjanci dotarli na miejsce, okazało się, że mężczyźni są kompletnie pijani. Nie będąc w stanie kontynuować podróży, położyli się i zasnęli" - poinformowała oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim Edyta Żur.



Są to mieszkańcy gminy Opole Lubelskie. Jeden miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie, drugi - ponad 2,5 promila.



Według ustaleń policji, mężczyźni jechali w tym stanie motocyklem. "Żaden nie odważył się przyznać do kierowania, zrzucając winę na drugiego" - zaznaczyła policjantka.



Jak dodała, obaj byli agresywni, obrażali policjantów, próbowali nakłonić ich do odstąpienia od dalszych czynności, grożąc złożeniem skargi. Zostali zatrzymani.



Policjanci ustalają, który z nich kierował motocyklem i poniesie odpowiedzialność za jazdę po pijanemu. Będą prawdopodobnie odpowiadać też za agresywne zachowania wobec funkcjonariuszy policji.