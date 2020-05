Pijana bawiła się telefonem w czasie jazdy

Policjanci szczycieńskiej drogówki pracowali na miejscu dwóch zdarzeń drogowych z udziałem nietrzeźwych kierujących.

Zdjęcie /Policja

Do zdarzenia doszło w miejscowości Pasym, gdzie 23-letnia kierująca Nissanem Almerą wjechała do przydrożnego rowu. Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia drogowego ustalili, że kobieta w trakcie jazdy korzystała z telefonu komórkowego. W trakcie odkładania komórki na fotel pasażera, wpadła w poślizg i straciła panowanie nad kierownicą. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie wskazało u niej promil alkoholu.

Inny patrol policji ze Szczytna dosłownie chwilę wcześniej udał się do miejscowości Szczepankowo, gdzie 29-letni kierowca Audi nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał do rowu i zatrzymał się na ogrodzeniu pobliskiej posesji. Mężczyzna oświadczył, że pił alkohol dzień wcześniej i w dniu zdarzenia również "wypił piwo". W organizmie miał 1,5 promila alkoholu.



29-latek, pomimo, iż spowodował kolizję wjeżdżając w bramę posesji, zdecydował się ponownie wsiąść za kierownicę uszkodzonego pojazdu i zaparkował swój pojazd kilka metrów dalej. Okazało się też, że nie posiadał uprawnień do kierowania.