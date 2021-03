Nie miał prawa jazdy, miał promile. Tak zakończył ucieczkę

​Na betonowym ogrodzeniu zakończył jazdę 30-latek, który uciekał przed policjantami ze Wschowy (Lubuskie). Okazało się, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie - poinformowała w poniedziałek Maja Piwowarska z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Reklama

Zdjęcie /

"Nieodpowiedzialny 30-latek dodatkowo nie miał uprawnień do kierowania, a auto, którym uciekał było niezarejestrowane i nieubezpieczone. Teraz za same niezatrzymanie się do kontroli grozi mu do pięciu lat więzienia" - powiedziała policjantka.

Reklama

Do pościgu doszło przed weekendem. Policjanci w jednej z miejscowości niedaleko Wschowy chcieli zatrzymać kierującego audi, który miał problemy z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy i kluczył po drodze.



W momencie, kiedy dzielnicowi postanowili sprawdzić co było przyczyną jego dziwnej jazdy, kierowca wcisnął pedał gazu i z impetem rozpoczął ucieczkę. Nie reagował na sygnały świetlne, ani dźwiękowe.

Zdjęcie /

"Swoim zachowaniem stwarzał realne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego, zmuszając ich do zatrzymywania pojazdów na poboczu i chodnikach. Ucieczkę zakończył uderzeniem w betonowe ogrodzenie jednej z posesji" - dodała Piwowarska.

***