Nie chciało jej się przejść 300 metrów. Teraz grożą jej 2 lata więzienia

​Pijana 29-latka ze Złotowa (Wielkopolskie) pojechała motorowerem do sklepu oddalonego o 300 metrów po alkohol. Kierującą zatrzymali policjanci, grozi jej do dwóch lat pozbawienia wolności.

Oficer prasowy złotowskiej policji podkom. Maciej Forecki poinformował we wtorek, że kobieta została zatrzymana przez policyjny patrol w połowie drogi do sklepu. Funkcjonariuszom wyjaśniała, że było jej za zimno, by iść pieszo.

"Kierująca motorowerem z trudem utrzymywała równowagę i jechała całą szerokością jezdni. Mundurowi błyskawicznie dogonili jednoślad i zatrzymali go do kontroli. W rozmowie z funkcjonariuszami29-latka tłumaczyła swoje zachowanie tym, że było za zimno na spacer, więc postanowiła podjechać do sklepu zrobić szybkie zakupy i wrócić do domu. Odległość, jaka dzieli miejsce zamieszkania zatrzymanej kobiety do sklepu, to około 300 metrów, a tak potrzebnym jej produktem, okazało się piwo" - podał Forecki.



Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało, że kobieta ma w organizmie ponad promil alkoholu.



29-latce za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat więzienia. Kobieta straci też uprawnienia do prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata.

