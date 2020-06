Konwój traktorem prowadził pijany dziadek. 13-letni wnuczek jechał za nim

​W miejscowości Kobiele Wielkie (woj. łódzkie) zatrzymano pijanego kierowcę ciągnika rolniczego. Za nim, osobową skodą, jechał 13-letni wnuczek - poinformował w środę podinsp. Wojciech Auguścik z radomszczańskiej policji.

We wsi Kobiele Wielkie policjanci zatrzymali dwóch kierowców. Jednego nieletniego bez prawa jazdy i drugiego nietrzeźwego. 13-latek kierował skodą, a przed nim ciągnikiem rolniczym jechał jego dziadek.

"61-latek wraz ze swoim wnukiem pojechali do sąsiedniej miejscowości po odbiór pojazdu rolniczego po naprawie. Tam dorośli spożywali alkohol. Następnie dziadek wsiadł za kierownicę ciągnika, a wnuka poprosił, aby pojechał za nim samochodem. Po interwencji policji opiekę nad 13-latkiem przejęła babcia" - podał w środę podinspektor Wojciech Auguścik z radomszczańskiej policji.



Mężczyzna będzie odpowiadał za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz za dopuszczenie do prowadzenia pojazdu przez osobę bez uprawnień. Grozi mu do lat 2 więzienia, kara grzywny oraz zakaz kierowania pojazdami - poinformował podinsp. Auguścik.