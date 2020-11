Kompletnie pijany pędził 190 km/h!

​Ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie miał 38-latek zatrzymany przez łódzką policyjną grupę SPEED na autostradzie A2. Mężczyzna jechał volkswagenem passatem z prędkością 190 km/h, a do tego gwałtownie hamował i miał wyraźny problem z utrzymaniem toru jazdy.

Nieodpowiedzialnego kierowcę wyeliminowali z ruchu w środę przed południem funkcjonariusze patrolujący autostradę A2 w okolicach Łodzi. Jak przekazała Izabela Sobczyk z łódzkiej policji, zauważyli oni jadącego lewym pasem volkswagena passata, który gwałtownie hamował i miał wyraźny problem z utrzymaniem toru jazdy. Dodatkowo prowadzony przez niego samochód przekroczył dozwoloną prędkość, jadąc 190 km/h zamiast dozwolonych 140.

Policjanci nakazali kierującemu zjechanie do najbliższego Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP), gdzie podczas legitymowana wyczuli od 38-latka silną woń alkoholu. Badanie trzeźwości wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w jego organizmie. Zapytany o dokumenty oświadczył, że nie ma żadnych przy sobie.



Mężczyzna został zatrzymany, a jego samochód trafił na policyjny parking. Odpowie za popełnione na autostradzie wykroczenia, oraz za jazdę w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do lat 2 więzienia oraz utrata prawa jazdy.