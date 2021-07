Kierowca Audi S7, sprawca wypadku, wciąż w szpitalu

Co powiedział sprawca wypadku w Stalowej Woli?

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę ok. godz. 15 na drodze woj. nr 871 w Stalowej Woli. 37-letni mężczyzna kierujący Audi S7, prawdopodobnie w trakcie wyprzedzania, zderzył się z jadącym z przeciwka Audi A4, którym podróżowały trzy osoby: 37-letnia kobieta, 39-letni mężczyzna i ich dziecko - 2,5 roczny chłopiec.

Mimo reanimacji nie udało się uratować kobiety i mężczyzny jadących Audi A4. Natomiast dziecko i kierowca z Audi S7 trafili do szpitala.

2,5-roczny chłopiec, którego rodzice zginęli w wypadku, decyzją sadu rodzinnego znajduje się pod opiekę dziadków.

Jak poinformował we wtorek prokurator Adam Cierpiatka z Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli, sprawca wypadku nadal przebywa w szpitalu.

Przypomniał, że 37-latek jechał z "olbrzymią prędkością i uderzył w przeszkodę trwałą". "Ma poważne obrażenia obszaru jamy brzusznej. Przebył zabieg operacyjny ratujący życie" - zauważył.

Według wstępnych ustaleń prokuratury, 37-latek w chwili wypadku jechał z prędkością co najmniej 120 km/godz. Miał 1,7 promila alkoholu w organizmie.

Cierpiatka dodał, że prokuratura czeka na informacje z powiatu zamieszkania sprawcy, dotyczące "danych o jego karalności". Jak donosiły media, mężczyzna miał odebrane prawo jazdy z uwagi na przekraczanie prędkości.

W poniedziałek przeprowadzono sekcje zwłok ofiar wypadku. "Sekcje zwłok wykazały obrażania wielonarządowe skutkujące śmiercią" - powiedział prokurator.

Małżeństwo, które zginęło w sobotnim wypadku osierociło trójkę dzieci w wieku od 2,5 od 10 lat.

W poniedziałek prokuratura postawiła 37-letniemu mężczyźnie zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości.

Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo ogłoszono mu drugi zarzut. Dotyczy on kierowania w stanie nietrzeźwości pojazdem mechanicznym. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw oraz odmówił składania wyjaśnień.