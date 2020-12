Jechał pod wpływem narkotyków, zatrzymał się na kiosku

Za kierowanie samochodem pod wpływem narkotyków oraz posiadanie środków odurzających odpowie 40-latek z Białej Podlaskiej.

Do zdarzenia doszło na Placu Wolności w Białej Podlaskiej, gdzie kierowca Saaba 9-5 wjechał w kiosk z prasą. Z informacji przekazanej przez świadków wynikało, że przed zdarzeniem kierowca jechał pod prąd, a po nim zachowywał się agresywnie.

Kierowca znajdował się nieopodal auta - był to to 40-letni mieszkaniec Białej Podlaskiej. Jego zachowanie wskazywało, że może znajdować się pod wpływem środków odurzających. Przeprowadzili więc test na zawartość narkotyków. Potwierdził on obecność w organizmie mężczyzny amfetaminy i marihuany. Pobrano też od niego krew do badań.

Dodatkowo mundurowi znaleźli przy mężczyźnie zawiniątko z białym proszkiem - wstępne badanie potwierdziło, że jest amfetamina. Kierowca Saaba został zatrzymany w policyjnym areszcie. Stracił również dowód rejestracyjny i prawo jazdy.

40-latek usłyszał już zarzuty. Odpowiadał będzie zarówno za posiadanie środków odurzających jak też kierowanie pojazdem pod ich wpływem. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowie również za popełnione wykroczenia.

