Jazdą matizem zakończył na dachu

Kompletnie pijany okazał się kierowca daewoo, który swoją jazdę zakończył na... dachu.

Zdjęcie /

Do zdarzenia doszło we wtorek około godz. 5:30 w miejscowości Brzozowica Duża na Lubelszczyźnie.



Reklama

Kierowca Daewoo Matiz stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał na pobocze, po czym auto uderzyło w betonowy przepust i dachowało. Kierowcą okazał się 20-letni mieszkaniec gm. Kąkolewnica, który w chwili zdarzenia podróżował sam.



Na miejscu mundurowi ustalili, że kierujący autem mężczyzna jest pijany. Badanie wykazało niemal 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że to nie jedyne przewinienie na koncie mężczyzny. Nie posiada on bowiem uprawnień do kierowania pojazdami.

Teraz 20-latek odpowie za swoje zachowanie przed Sądem. Za jazdę "na podwójnym gazie" grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowie również za popełnione wykroczenie.