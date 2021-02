Dwie osoby jechały, żadna nie kierowała, a doszło do wypadku

​Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło na drodze wojewódzkiej W592 na wysokości miejscowości Martiany w gminie Kętrzyn.

Zdjęcie Kierującej BMW nic się nie stało /

W środę (03.02.2021r.) kilka minut przed godz. 9:00 oficer dyżurny został powiadomiony o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na trasie Kętrzyn-Giżycko na wysokości miejscowości Martiany.

Reklama

Policjanci ustalili, że w zdarzeniu brały udział dwa pojazdy: Citroen oraz BMW. Citroenem podróżowały dwie osoby: 42-letni mężczyzna oraz 39-letnia kobieta. Na chwilę obecną policjanci ustalają, która z tych osób kierowała autem. Wiadomo natomiast, że oboje byli nietrzeźwi. Badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie, a kobiety ponad 2 promile.

Z ustaleń policjantów wynika, że któraś z tych osób, kierując Citroenem, straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwległy pas jezdni i zderzyła się czołowo z prawidłowo nadjeżdżającym BMW, którym kierowała 37-letnia mieszkanka gminy Kętrzyn. Na szczęście kobieta nie odniosła obrażeń.

Zdjęcie Pijana para jechała Citroenem /

Podróżujący citroenem z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitali w Giżycku oraz Bartoszycach. Po sprawdzeniu osób w systemach policyjnych dodatkowo okazało się, że 42-letni mężczyzna posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany w 2016 roku przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Policjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczności zaistniałego zdarzenia, ustalają również, kto kierował autem i doprowadził do zdarzenia drogowego. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, natomiast za kierowanie pojazdem wbrew sądowemu zakazowi nawet do 5 lat.