Czołowe zderzenie podczas wyprzedzania

​Policjanci zatrzymali 39-latka, który jadąc oplem, podczas manewru wyprzedzania zderzył się z audi. Sprawca zdarzenia uciekł, porzucając pojazd. Jak się okazało, był kompletnie pijany.

Audi po zderzeniu dachowało

Do wypadku doszło w Wilkołazie na drodze krajowej 79. Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że kierowca opla insigna wykonywał manewr wyprzedzania samochodu ciężarowego. Wykonał go jednak tak nieumiejętnie, że nie zdążył wrócić na swój pas i doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka audi.

W wyniku zderzenia audi zatrzymało się na dachu w przydrożnym rowie. Kierujący nim 26-latek został przetransportowany do szpitala na badania.

Kierowca, który wyprzedzał, zaraz po zajściu uciekł, porzucając pojazd. Po pewnym czasie zmienił jednak zdanie i kiedy policjanci dokonywali oględzin miejsca zdarzenia, postanowił podejść i przyznał się do wszystkiego. Sprawcą wypadku okazał się 39-letni mieszkaniec Kraśnika. Policjantom powiedział, że uciekł bo spanikował.

Opel Insignia sprawcy

Od kierowcy czuć było woń alkoholu, dlatego został przebadany alkomatem. Wynik badania - niemal dwa promile!

39-latek musi się teraz liczyć z odpowiedzialnością karną za swoje zachowanie. Odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie zdarzenia drogowego i ucieczkę z miejsca zdarzenia.

