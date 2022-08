Pościg za kradzionym Porsche Cayenne zakończony zderzeniem z radiowozem

Do kradzieży Porsche doszło w niedzielę (7 sierpnia br.), w jednej z miejscowości w gminie Wschowa. O przestępstwie zostały poinformowane wszystkie patrole, w tym wschowscy kryminalni, którzy zauważyli skradziony pojazd na polnej drodze w gminie Sława.

Ukradł Porsche, uderzył w radiowóz i próbował uciekać pieszo

Policjanci przystąpili do pościgu i próby zatrzymania Porsche. Podejrzany kierowca, widząc ścigający go nieoznakowany radiowóz, z impetem w niego uderzył i próbował uciec pieszo. Mężczyzna wyskoczył z pojazdu i zaczął biec w stronę pobliskiego lasu. Po chwili był już jednak w rękach kryminalnych.

Zatrzymany 21-latek został przebadany i okazało się, że był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Wycenione na 120 tys. zł Porsche przetransportowano na policyjny parking. Obecnie trwają czynności majce wyjaśnić wszystkie okoliczności niedzielnego zdarzenia.

Reklama

Zdjęcie 21-latek był pijany / Policja

Jak poinformowała we wtorek Wioleta Dąbska z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie, podejrzany o kradzież auta mężczyzna stanie przed wymiarem sprawiedliwości, a skradziony pojazd wróci do właściciela.

Zdjęcie Nieoznakowany radiowóz policji kryminalnej / Policja

Zdjęcie Uszkodzone Porsche Cayenne wróci do własciciela / Policja

***