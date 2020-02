Kia Platinum Cup - to już koniec!

„Po 14 latach organizowania jednej z najlepszych jednomarkowych serii wyścigowych jesteśmy zmuszeni zakończyć projekt Kia Platinum Cup” – powiedział Wojciech Szyszko, dyrektor zarządzający Kia Motors Polska i ojciec chrzestny najdłużej trwającej serii wyścigowej samochodów jednego producenta w historii polskiego motorsportu.

"Kończy się pewien wspaniały rozdział w historii nie tylko polskiego motorsportu, ale również Kia Motors Polska. Po tylu latach organizowania najbardziej dostępnej, a często jedynej dostępnej dla zawodników serii wyścigowej, nigdy nie zastanawialiśmy się czy chcemy kontynuować to przedsięwzięcie, ale jak - z roku na rok - uczynić wyścigi Kia Picanto jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla zawodników. I nie mam w tym momencie na myśli jedynie nagród finansowych, które najlepszym zawodnikom pozwalały niemal zrefinansować koszty udziału w tej serii wyścigowej. Również pod tym względem wyścigi organizowane przez Kia Motors Polska wyróżniały się na tle innych serii. Fakt, że od 2015 roku odbywały się one pod szyldem "International Series sanctioned by the FIA", czyli Światowej Federacji Sportu Samochodowego, najlepiej świadczy o poziomie organizacji wyścigów Kia Picanto" - powiedział Wojciech Szyszko.

Kia Motors Polska - jako organizator wyścigów Kia Picanto - dziękuje za wieloletnie zaufanie i pasję wszystkim partnerom biznesowym (Orlen Oil, BNP Paribas, Lotos Oil), sponsorom, patronom medialnym i osobom odpowiedzialnym za organizację całego projektu. Ogromne wyrazy uznania kierujemy do zawodników, którzy brali udział w historycznym przedsięwzięciu na skalę polskiego motorsportu. Brawa również dla ich rodziców, serwisantów i kibiców, którzy dzielnie wspierali nie tylko mistrzów Polski, ale wszystkich zawodników w stawce. Razem, przez 14 lat, współtworzyliśmy wspaniałe widowisko, które odwiedziło najważniejsze miejsca na wyścigowej mapie Europy - począwszy od pobliskiego Hungaroringu, skończywszy na kultowym torze Monza.

"Motoryzacyjny świat stawia przed producentami aut nowe wyzwania. Elektromobilność będzie w najbliższych latach słowem odmienianym przez wszystkie przypadki. Już wiadomo, że samochody elektryczne zawojują w przyszłości ulice i wiele wskazuje na to, że również tory wyścigowe i odcinki specjalne. Jestem pewien, że świat motorsportu usłyszy jeszcze o serii wyścigowej organizowanej przez Kia Motors Polska. Serii, w której będą brały udział samochody zgodne z duchem czasu i takiej, która będzie miała "błogosławieństwo" centrali Kia Motors" - powiedział Wojciech Szyszko.