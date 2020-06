Renault 11 Turbo na trasach Motul HRSMP

Takim autem w latach 80. Andrzej Koper wyjeździł dwa tytuły mistrza Polski i startował w rajdowych mistrzostwach Europy. Marcin Leśnik podjął się budowy wiernej repliki, którą kibice będą mogli podziwiać na odcinkach specjalnych rund Motul HRSMP.

Renault 11 Turbo było wykorzystywane przez dział sportu francuskiego koncernu jako baza pod rajdówkę w latach 80. XX wieku. W 1987 roku zbudowano pojazd A-grupowy (mocno zmodyfikowany do sportu), który rok później wygrał swoją kategorię w legendarnym Rajdzie Monte Carlo. Wersja N-grupowa (bliska seryjnemu wariantowi) też była szybka i konkurencyjna. Największy sukces tego auta, to piąte miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata. Za kierownicą zasiadał wówczas Jean Ragnotti, jeden z najsłynniejszych kierowców rajdowych związanych z marką Renault.



W Polsce ten model też zwyciężał. Kierowali nim Bogdan Herink, Błażej Krupa i Andrzej Koper, który w 1985 i 1988 roku za kierownicą Renault 11 Turbo zostawał mistrzem Polski. I budowy repliki jego auta podjął się Leśnik. "Sam będąc nastoletnim kibicem biegającym od odcinka do odcinka widziałem to auto w akcji. Tak narodził się pomysł stworzenia repliki." - wspomina.



Mozolna odbudowa



Leśnik do pracy nad autem zabrał się sam. Doświadczenie w budowie aut do sportu miał z przeszłości. "W latach 90. startowałem w RSMP Fiatem 126p, później Ładą 2105, a także kilkukrotnie jako pilot. Tamte samochody były przerabiane i dostosowywane do rajdów przeze mnie oraz mojego ojca." wyjaśnia.



"Szukając jakiegoś ciekawego klasyka z nutką sportową kilka lat temu natrafiłem na Renault 11 Turbo z 1984 roku, którego stałem się właścicielem. Stan samochodu wskazywał tylko na remont. Kwestią wyboru były jeszcze barwy historyczne. Auto występowało w wielu ciekawych oklejeniach, ale żółte Renault 11 Turbo w barwach marki Camel było najbardziej utytułowane i charakterystyczne. Takim autem po tytuły jeździł Andrzej Koper. Więc wybór był oczywisty." - mówi.



Prace nad repliką Renault 11 Turbo trwały wiele lat. "Z racji swoich motoryzacyjnych pasji równolegle restaurowałem również inne pojazdy zabytkowe, co spowodowało przedłużanie się zakończenia projektu, który w sumie trwał chyba z osiem lat. W międzyczasie dorósł syn, który w końcowej fazie dołączył do prac nad autem." - opowiada Leśnik.



Replika na trasach Motul HRSMP



Gotowe auto Leśnika kibice rajdowi w Polsce mogli już podziwiać w dwóch poprzednich sezonach. Auto zaliczyło trzy starty, ale jeszcze bez pomiaru czasu. Być może w sezonie 2020 zobaczymy je w starciu z autami z podobnych lat.



"W latach 2018-19 startowaliśmy w HRSMP bez pomiaru czasu w Rajdzie Dolnośląskim, Świdnickim i Nadwiślańskim. Aktualnie samochód jest cały czas poprawiany i szykowany do tegorocznego sezonu HRSMP i z niecierpliwością na niego czekamy." - mówi Leśnik.



Tegoroczny sezon Motul HRSMP będzie składać się z czterech rund. Pierwszym rajdem sezonu ma być zaplanowany na 6-8 sierpnia 29. Rajd Rzeszowski.