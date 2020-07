Nowe twarze i nowe rajdówki w Motul HRSMP

16 załóg w rajdówkach sprzed lat wzbogaci stawkę Marma 29. Rajdu Rzeszowskiego. Zawody, które zainaugurują sezon Motul HRSMP zaplanowano na dni 6-8 sierpnia.

Zdjęcie /

Rywalizacja w historycznym czempionacie wraca po 305 dniach. Właśnie tyle czasu dzieli ostatnią rozegraną rundę Motul HRSMP, czyli Rajd Dolnośląski 2019, od nadchodzącej edycji Rajdu Rzeszowskiego. Zawody z bazą w stolicy województwa podkarpackiego będą pierwszą z czterech rund zaplanowanych na sezon 2020. Oprócz uczestników Motul HRSMP do Rzeszowa przyjadą także zawodnicy walczący o punkty w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski, mistrzostwach Słowacji oraz dwóch regionalnych cyklach - mistrzostwach Śląska i Podkarpacia.



Mistrzostwa z mistrzami



Nie mogło być inaczej - najwyższy numer startowy w stawce Motul HRSMP organizatorzy Rzeszowskiego przyznali duetowi Robert Luty/Marcin Celiński. Urzędujący mistrzowie Polski w rajdach historycznych pojadą dobrze znanym kibicom Subaru Legacy zaliczanym do kategorii FIA 4/J2 (samochody z lat 1986-1990). Samochodu nie zmienia również zwycięzca Historycznej Klasyfikacji Generalnej z sezonu 2018. Piotr Zaleski z Piotrem Szadkowskim ponownie wsiądą do Porsche 911 SC (kategoria FIA 3 - rajdówki z roczników 1976-81).



Wierne swoim samochodom pozostają także duety Marek Suder/Marcin Kowalik oraz Marcin Grzelewski/Krzysztof Niedbała. Obie załogi przywiozą do Rzeszowa jedne z najbardziej efektownych rajdówek - Fordy Sierra Cosworth 4x4 (FIA 4/J2). Gwarancją wspaniałego widowiska jest także samochód i jazda Grzegorza Olchawskiego, który wystartuje swoim zjawiskowym Audi Quattro z Szymonem Marciniakiem na prawym fotelu.



Zmiany sprzętowe i kadrowe



Powiew świeżości do Motul HRSMP wniosą zawodnicy, którzy rozpoczną sezon w nowych rajdówkach. Wśród nich są dwukrotni mistrzowie Polski w klasie FIA 2 - Piotr Kiepura i Mateusz Galle. Po startach Fiatami 128 i 125p Monte Carlo ta załoga przesiada się do FSO Poloneza 2000, a co za tym idzie zmienia klasę. W tym roku Kiepura i Galle powalczą w FIA 4/J1 (roczniki 1982-85). Za rywali będą mieli m.in. Marcina Leśnika i Tomasza Harczuka, którzy po raz pierwszy będą walczyć o punkty w Motul HRSMP w żółtym Renault 11 Turbo, będącym repliką rajdówki Andrzeja Kopera - wielokrotnego mistrza Polski. - Pomysł na zbudowanie rajdowego Poloneza był w mojej głowie odkąd interesuję się rajdami - zdradza Piotr Kiepura. - Czy nasza rajdówka jest gotowa na 100 procent? Okaże się w Rzeszowie. Przed rajdem przejechaliśmy zbyt mało kilometrów, by dobrze poznać Poloneza, ale jestem dobrej myśli, bo Rajd Rzeszowski zawsze był naszym ulubionym. Załoga jest gotowa i spragniona startu - mówi Kiepura.



Z kolei Jerzy Skrzypek - ubiegłoroczny mistrz Polski w klasie FIA 4/J1 - zmienia rolę. Zza kierownicy Fiata Ritmo Abarth przesiada się na prawy fotel Mercedesa C123 280 CE, którego bez pomiaru czasu poprowadzi Krzysztof Mikulski. Na prawy fotel przesiada się też Tomasz Szostak, który razem z Łukaszem Szymczakiem pojadą Volkswagenem Golfem również po punkty do licencji.



Stali bywalcy nie zawodzą



Na zaciętą rywalizację na wąskich i krętych asfaltowych oesach na Podkarpaciu nastawiają się również stali "bywalcy" rund Motul HRSMP. Miernik i Mitręga zaliczą kolejny start w Fiacie 131 Abarth (FIA 3), Hoffman i Barłoga pojadą Saabem 96 V4 Rally (FIA 2 - roczniki 1970-75), a Andrzej Wodziński z Markiem Kaczmarkiem zgłosili Lancię Fulvia Coupe 1.3 HF (FIA 1 - roczniki 1931-69).



Rywalizacja w Marma 29. Rajdzie Rzeszowskim rozegra się na dziewięciu odcinkach specjalnych o łącznej długości 133,6 km. Zawody rozpoczną się w czwartek, 6 sierpnia wieczorem na rzeszowskim rynku. Zakończenie - w tym samym miejscu, w sobotę, 8 sierpnia od 16:30.