Mistrzostwa Motul HRSMP Digital dojechały do mety

Rajd Kenya Safari zakończył zmagania w Motul HRSMP Digital. Wirtualna rywalizacja dobiegła końca na miesiąc przed powrotem kierowców i pilotów na prawdziwe odcinki specjalne. Sezon Motul HRSMP rozpocznie się od MARMA 29. Rajdu Rzeszowskiego, zaplanowanego na 6-8 sierpnia.

Mistrzostwa Motul HRSMP Digital to wirtualna rywalizacja historycznych aut w czasie pandemii, która od kwietnia do lipca wypełniła zawodnikom czas oczekiwania na wznowienie ścigania na odcinkach specjalnych. Z inicjatywy zawodników oraz pod auspicjami PZM toczyły się zmagania na trasach wirtualnych rajdów. Motul był sponsorem tytularnym, a Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową, prowadząca kampania społeczną "Wyprzedzamy nowotwór", była oficjalnym partnerem mistrzostw.



W kwietniu kierowcy rywalizowali na zaśnieżonych trasach Rajdu Norwegii, w maju zmagania toczyły się na drogach szutrowych w ramach rajdu Fińskie Szutry, a przełom czerwca i lipca był kolejną odsłoną wirtualnego cyklu na luźnej nawierzchni - zawodnicy mierzyli się z Rajdem Kenya Safari.



Najlepiej z ośmioma odcinkami specjalnymi finałowej rundy poradził sobie zawodnik MSR, korzystający z Audi Quattro Rallye. Okazał się najlepszy w kategorii FIA 4 i miał najlepszy czas spośród wszystkich startujących w Rajdzie Kenya Safari. 15,3 sekundy stracił do niego Krawczaldo, a 48 sekund Andrew Stig (obaj również w Audi).



Trzecie zwycięstwo w kategorii FIA 1 odniósł Andy Śruba w Lancii Fulvii HF, który o ponad pół minuty pokonał OLDIKa i o prawie minutę Mirkonena jr. W kategorii FIA 2 trzeci raz wygrał WojtekS ONE (Opel Kadett GT/E), przed Michelką i zawodnikiem Bartek Ba. OBRSO w Fiacie 131 Abarth trzeci raz triumfował w kategorii FIA 3.





Wirtualni mistrzowie

W Historycznej Klasyfikacji Generalnej triumfował MSR, który wygrał dwa z trzech rajdów w swojej kategorii, ale zebrał aż 14 dodatkowych punktów za tzw. odcinki Power Stage. W sumie po trzech rundach ma 98 punktów. O osiem punktów mniej zebrali OBRSO, WojtekS One oraz Andy Śruba, a Krawczaldo zakończył rywalizację z 78 punktami.



W kategorii FIA 1 triumfował Andy Śruba, w FIA 2 WojtekS One, w FIA 3 OBRSO, a w FIA 4 MSR. Oldschool Rally Team wygrał Klasyfikację Zespołów Sponsorskich, a Automobilklub Polski - Klasyfikację Klubową.



- Dziękuję wszystkim zawodnikom za zaangażowanie w wirtualne rajdy. Po raz kolejny udowodnili, że są wyjątkową grupą, która potrafi wspierać się i dobrze bawić także wtedy, gdy rywalizacja była możliwa tylko w świecie wirtualnym. Motul HRSMP Digital spełniły swoją rolę. Cieszę się też, że zaraz wszyscy wrócimy do rywalizacji na prawdziwych odcinkach specjalnych - podsumował Mirosław Miernik, koordynator rajdów historycznych PZM.



Motul HRSMP na oesach już w sierpniu



Rywalizacja w Rajdzie Kenya Safari była ostatnią odsłoną mistrzostw Motul HRSMP Digital. Lipiec to dla zawodników czas ostatnich przygotowań do powrotu na prawdziwe odcinki specjalne. Na początek sierpnia planowana jest inauguracja sezonu w Motul HRSMP. Kierowcy i piloci zmierzą się w MARMA 29. Rajdzie Rzeszowskim (6-8 sierpnia). W kalendarzu Polskiego Związku Motorowego sezon Motul HRSMP rozpisano na cztery rundy.