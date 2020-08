Luty wygrywa w sierpniu – Rajd Rzeszowski dla mistrza Motul HRSMP

Po długim oczekiwaniu na powrót historycznej rywalizacji najwięcej powodów do zadowolenia mają Robert Luty i Marcin Celiński, po tym jak po raz drugi z rzędu wygrali rzeszowską rundę Motul HRSMP. Aktualni mistrzowie zwyciężyli bezapelacyjnie, osiągając metę z blisko 7-minutową przewagą.

Zdjęcie Robert Luty i Marcin Celiński (Subaru Legacy) zwyciężyli w Marma 29. Rajdzie Rzeszowskim po raz drugi z rzędu. /

Rajd Rzeszowski zainaugurował rywalizację w najwyższych rajdowych cyklach w Polsce, czyli Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski i Motul HRSMP. Na starcie pierwszej rundy historycznego czempionatu stanęło ostatecznie 15 załóg, z czego cztery zostały pokonane przez trudy zawodów i nie dotarły do mety. Rajd Rzeszowski jak zwykle sprawdził odporność zawodników i ich wiekowych samochodów na wysokie temperatury. Układy chłodzenia, hamulce, silniki - wiele elementów rajdówek sprzed lat solidnie dostało w kość na krętych oesach z licznymi zjazdami i podjazdami.



Jazda nie tylko dla frajdy



Łączny dystans ponad 133 km odcinków specjalnych zdecydowanie najszybciej przemierzyli urzędujący mistrzowie - Robert Luty i Marcin Celiński w Subaru Legacy (klasa FIA 4/J2 - samochody z roczników 1986-90). Przed rajdem Luty zapowiadał, że nie ma zamiaru kalkulować, lecz chce jechać szybko i z radością. To podejście, w połączeniu z wreszcie wyleczonym z kaprysów Subaru Legacy, pozwoliło temu duetowi zbudować komfortową przewagę już po pierwszym etapie. Do drugiego mistrzowie Polski ruszali z 1,5-minutowym zapasem nad załogą Olchawski/Marciniak w Audi Quattro S1. Po tym jak w rajdówce wzorowanej na samochodzie Waltera Röhrla urwał się wahacz, Luty z Celińskim mogli jechać bez presji, minimalizując ryzyko, ponieważ oprócz frajdy ważne były dla nich także punkty i zwycięstwo.



- Cele zostały zrealizowane. W pierwszym etapie przycisnęliśmy, nie kalkulowaliśmy i zbudowaliśmy solidną przewagę. Tym samym na sobotnich oesach nie było sensu atakować za wszelką cenę. W tym upale największą trudnością było utrzymanie koncentracji. To był klucz do sukcesu. Na kończącym zmagania Power Stage poszukaliśmy równowagi między tempem i bezpieczeństwem, by jednak powalczyć o dodatkowe punkty za najlepszy czas. Słowem, świetny rajd, już czekam na następny - cieszył się na mecie Robert Luty.



Zdjęcie Robert Luty i Marcin Celiński (Subaru Legacy) /

Reklama

Siła konsekwencji



Jeżeli ktoś miał skutecznie stawić czoła mistrzom, to mogli to być zawodnicy dysponujący, podobnie jak Luty i Celiński - mocnym samochodem z napędem 4x4. W tym gronie byli zwycięzcy ostatniej rundy sezonu 2019 - Marcin Grzelewski i Krzysztof Niedbała oraz Marek Suder i Marcin Kowalik (obie załogi w Fordach Sierra 4x4 Cosworth). Druga z tych załóg szybko przestali się liczyć, po tym jak pierwszego dnia rajdu w ich nowozbudowanym egzemplarzu Sierry doszło do awarii silnika i skrzyni biegów.

Z kolei dla Grzelewskiego i Niedbały Rzeszowski zaczął się od serii niefortunnych zdarzeń. Problemy z samochodem na zapoznaniu i poparzenie kierowcy płynem chłodzącym, awaria sprzęgła i kolizja na dojazdówce - tylu kłopotów doświadczył wspomniany duet jeszcze przed ukończeniem pierwszej pętli zawodów. Ostatecznie jednak ekipa Gazmot Motorsport uporała się z awariami Sierry i zwycięzcy Rajdu Dolnośląskiego 2019 rzucili się w pogoń za czołówką, ostatecznie dojeżdżając na drugim miejscu zarówno w klasyfikacji generalnej jak i w FIA4/J2.



- Mówiliśmy, że nie odpuścimy do samego końca i tak też zrobiliśmy. Wczoraj było dużo przygód i problemów, więc mieliśmy też co nadrabiać. Dziś od rana atakowaliśmy i odcinek, po odcinku urywaliśmy sekundy Piotrowi Zaleskiemu. Rajd Rzeszowski i jego odcinki nas nie zawiodły - mówił wyraźnie zadowolony Marcin Grzelewski.



Zaleski pokonał rzeszowskiego pecha



Rzeszowską niemoc przełamał duet Piotr Zaleski/Piotr Szadkowski w Porsche 911 SC, dojeżdżając do mety z trzecim czasem i wygrywając klasyfikację kategorii FIA 3. Co ciekawe jest to dopiero pierwsze rzeszowskie podium tego skutecznego i regularnego kierowcy. - Przed ostatnim oesem mieliśmy 0,1 sekundy przewagi nad Marcinem Grzelewskim i robiliśmy wszystko, by obronić drugą pozycję, ale nie udało się, choć poprawiliśmy swój czas względem pierwszego przejazdu. Trzecie miejsce jest dla mnie satysfakcjonujące, ale najważniejsze, że walka w Rajdzie Rzeszowskim trwała do samego końca. To jest kwintesencja rajdów. Po to tu przyjechaliśmy - podsumował Piotr Zaleski.



W FIA4/J1 (samochody z lat 1982-85) triumfowali Piotr Kiepura i Mateusz Galle w FSO Polonezie 2000 Rally wzorowanym na aucie Janusza Szerli. Był to ich pierwszy w ich karierze start tym autem. Zwycięstwo w swojej kategorii zawdzięczają także pechowi Witoldów Molickich (Łada 2107), którzy na ostatnim oesie wypadli z drogi i stracili ponad 12 minut, a także puchar za pierwsze miejsce w FIA 4/J1. - To zwycięstwo należy do Molickich, bo prowadzili przez cały rajd, a nam nie udało się wygrać z nimi ani jednego oesu. My chcieliśmy dowieźć drugie miejsce, bo po drodze mieliśmy parę awarii, będących pewnie chorobami wieku dziecięcego naszego Poloneza - tłumaczył Piotr Kiepura, dwukrotny mistrz Polski w kategorii FIA 2.



Suder potwierdził tempo



Rok temu właśnie w Rzeszowie Marek Suder po raz pierwszy w karierze wygrał odcinek specjalny rundy HRSMP. Podczas tegorocznej edycji pięć prób ukończył na podium, a dwie wygrał. Niestety straty z pierwszego etapu były już nie do odrobienia.



Lokalny faworyt Paweł Hoffman z pilotem Marcinem Barłogą (Saab 96 V4 Rally) zwyciężyli w kategorii FIA 2 (roczniki 1970-75) i zajęli 5. miejsce w "generalce", co jest ich najlepszym wynikiem wywalczonym na oesach Rzeszowskiego.



Udanie z trasami Motul HRSMP przywitali się Łukasz Szymczak (VW Golf), którego pilotował doświadczony Tomasz Szostak, oraz prezes Motowizji Krzysztof Mikulski (Mercedes C123 280 CE), u którego na prawym fotelu zasiadł Jerzy Skrzypek. Dla obu kierowców był to pierwszy start po punkty do licencji. Być może obaj jeszcze w tym sezonie dołączą do grona zawodników walczących w mistrzostwach Polski.