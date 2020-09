Klasyki na rajdowych trasach. Musisz tam być!

Rajd Śląska, zaplanowany na 11-12 września, trzeci raz z rzędu będzie rundą Motul HRSMP. Najwięcej zgłoszeń organizatorzy otrzymali w kategoriach FIA 4/J2 oraz FIA 4/J1 przeznaczonych dla załóg w rajdówkach z lat 1986-90 oraz 1982-85.

Zdjęcie Rajd Śląska odbędzie się w dniach 11-12 września /

Po zmaganiach na Podkarpaciu podczas Marma 29. Rajdu Rzeszowskiego, rywalizacja w historycznym czempionacie przenosi się na oesy w województwie śląskim. Rajd Śląska będzie drugą odsłoną sezonu 2020 w Motul HRSMP. Zawody z bazą na Stadionie Śląskim odbędą się w sprawdzonej w poprzednich latach formule, dostosowanej do obecnych wytycznych związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju. W praktyce oznacza to ograniczenie dostępu do parku serwisowego, a także konieczność rezygnacji z popularnych wśród kibiców odcinków w centrum Mikołowa i pod Stadionem Śląskim.

Na piątek, 11 września zaplanowano wyłącznie ceremonię startu, a rywalizacja o punkty rozegra się w sobotę. Przygotowano trzy próby sportowe. Odcinek Miedźna (15,2 km) będzie pokonany trzykrotnie, w tym po raz ostatni jako Power Stage. Z kolei w Warszowicach (7,03 km) i Jastrzębiu-Zdroju (20,47 km) załogi będą się ścigać po dwa razy.



Zdjęcie Robert Luty i Marcin Celiński /

W dwóch poprzednich edycjach Rajdu Śląska najszybszymi w stawce Motul HRSMP byli Robert Luty i Marcin Celiński w Subaru Legacy. Zwycięzca Historycznej Klasyfikacji Generalnej z sezonów 2017 i 2019 także i tym razem jest zdecydowanym faworytem rywalizacji na Śląsku. Marma 29. Rajd Rzeszowski pokazał jednak, że w walce o miano najszybszych Luty i Celiński muszą uważać na konkurentów w innych rajdówkach 4x4, którzy są zdolni wygrywać z nimi oesy.



Audi Quattro S1 przywiezie załoga Olchawski/Marciniak, a dwoma Fordami Sierra 4x4 Cosworth pojadą duety Suder/Kowalik oraz Grzelewski/Niedbała. Ta ostatnia załoga już raz pokonała mistrzów - podczas kończącego poprzedni sezon Rajdu Dolnośląskiego.

- Każda wygrania cieszy i zawsze jest to miły akcent. Oczywiście, jeżeli dwa razy byliśmy najszybsi w śląskiej rundzie Motul HRSMP, to wypadałoby powtórzyć ten wynik, ale to nie jest dla nas jedynym celem - deklaruje Robert Luty.

- Lubię oesy, które są nierównie, trochę śliskie i także zabrudzone. Podobnie jak nasz samochód. W końcu Subaru Legacy ma napęd 4x4, który przydaje się w takich warunkach. W tych miejscach upatrujemy też swojej szansy. Może część rywali zdejmie wtedy nogę z gazu, a my "przelecimy" tam w trybie "pełnego ataku" - dodaje mistrz Polski.



Nie mniej ciekawie niż ściganie załóg w "czterołapach" zapowiadają się zmagania w ramach kategorii FIA 4/J1 (samochody z lat 1982-85), w której powalczy pięć załóg. Z najwyższym - 103. numerem startowym pojadą "miejscowi", czyli Piotr Kiepura i Mateusz Galle. Załoga pochodząca z Kłobucka w woj. śląskim zaliczy drugi start swoją nową rajdówką, czyli FSO Polonezem 2000. Do ścigania wracają także bracia Rogowscy, czyli Tymoteusz i Domosław w charakterystycznej, żółto-niebieskiej Ładzie 2107 VTFS.



Zdjęcie Bracia Rogowscy, czyli Tymoteusz i Domosław w charakterystycznej, żółto-niebieskiej Ładzie 2107 VTFS /

Tylnonapędową koalicję w tej klasie uzupełniają tegoroczni debiutanci - Michał Łusiak i Sylwia Zaborowska (Ford Mercury). Dwie kolejne załogi w FIA 4/J1 dysponują przednionapędowymi rajdówkami. Marcin Leśnik i Tomasz Harczuk wystawią Renault 11 Turbo wzorowane na samochodzie wielokrotnego mistrza Polski Andrzeja Kopera. Z kolei Łukasz Szymczak i Tomasz Szostak postawili na Volkswagena Golfa. Tym samym w tej kategorii czeka nas ciekawa rywalizacja pięciu duetów w różnych samochodach. 12 września wieczorem przekonamy się, który kierowca i pilot byli najskuteczniejsi na śląskich odcinkach specjalnych.



Na Stadion Śląski przyjadą również pozostali zawodnicy, który regularnie startują w Motul HRSMP. W FIA 3 (roczniki 1976-81) zgłosiły się załogi Miernik/Mitręga (Fiat Abarth 131 Rally) oraz Zaleski/Szadkowski (Porsche 911 SC). Jerzy Skrzypek ponownie będzie pilotował jadącego bez pomiaru czasu Krzysztofa Mikulskiego (Mercedes C123 280E). Po niespodziewanej nieobecności wracają też Andrzej Wodziński i Marek Kaczmarek w Lancii Fulvia z kategorii FIA 1. Z kolei Paweł Hoffman z Piotrem Barłogą zaprezentują Saaba 96 V4 Rally (kategoria FIA 2 - 1970-75).