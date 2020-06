Fińskie Szutry pełne emocji w Motul HRSMP Digital

Rywalizacja na wirtualnych szutrowych drogach Rajdu Finlandii wyłoniła najszybszych kierowców drugiej rundy Mistrzostw Motul HRSMP Digital. Sukces odnieśli ci, którzy postawili na kontynuację i konsekwencję. Dla aż trzech z czterech zwycięzców swoich kategorii był to drugi triumf.

Mistrzostwa Motul HRSMP Digital to wirtualna rywalizacja historycznych aut w czasie pandemii. Z inicjatywy zawodników oraz pod auspicjami PZM toczy się rywalizacja na trasach wirtualnych rajdów. Sponsorem tytularnym jest firma Motul. Oficjalnym Partnerem Mistrzostw Motul HRSMP Digital jest Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową, prowadząca kampania społeczną "Wyprzedzamy nowotwór", którą od początku wspiera PZM oraz zawodnicy Motul HRSMP w "realu".



W kwietniu kierowcy rywalizowali na zaśnieżonych trasach Rajdu Norwegii, w maju zmagania toczyły się na drogach szutrowych w ramach rajdu Fińskie Szutry. Dla stałych uczestników taka forma ścigania to nie lada gratka. Cykl Motul HRSMP to przede wszystkim rajdy asfaltowe. Wirtualna forma zawodów dała szansę sprawdzenia się na luźnych nawierzchniach.



Szybkie i zakazane



Znów najliczniej obsadzona była kategoria FIA 4. To nie dziwi, bo tylko w niej zawodnicy mogą spróbować swoich sił za kierownicą zakazanych legend. Auta B-grupowe do rywalizacji w prawdziwych rajdach dopuszczone nie są, ale w wirtualnej rywalizacji takich obostrzeń nie ma. Poza tym, te samochody pozwalają pokonać odcinki specjalne w najkrótszym czasie.



Drugi raz z rzędu gwarantem sukcesu w FIA 4 był wybór Audi Quattro Rallye. Aż siedmiu zawodników zdecydowało się na to auto, w tym cała czołowa piątka tej kategorii. Fińskie Szutry w FIA 4 wygrał MSR, który po dwóch rundach będzie nowym liderem tej kategorii. Pasjonujący bój o drugie miejsce stoczyli Krawczaldo z graczem MatiXxXxXx. Reprezentant AK Galicyjskiego był lepszy o nieco ponad dwie sekundy. Co ciekawe, w drugiej rundzie zawodnicy chętniej sięgali też po inne auta. Aż czterech z nich postawiło na Austina Metro 6R4, a w rywalizacji wzięły udział też Ford Sierra RS 500.



Ich drugi raz



Coraz większą popularnością cieszą się inne kategorie. Starty autami z wcześniejszych lat oznaczają mniejsze prędkości, ale równie duże emocje. W FIA 1 drugie zwycięstwo odniósł Andy Śruba, który korzysta z Lancii Fulvii HF. Na dystansie ośmiu odcinków specjalnych był o niespełna 26 sekund szybszy od OLDIKA, który zdecydował się na starty takim samym autem. Mniej niż minutę straty do zwycięzcy miał też Mirkonen jr, który odcinki specjalne przemierzał Mini Cooperem 1275S.



W kategorii FIA 2 znów dublet reprezentantów kampanii społecznej "Wyprzedzamy Nowotwór". Po raz drugi triumfował WojtekS ONE, a 24,1 sekundy wolniej trasę pokonała Michelka. Opel Kadett GT/E był wyborem obojga zawodników. Trzecie miejsce dla zawodnika Bartek Ba w RENAULT Alpine A110.



W kategorii FIA 3 triumfował po raz drugi OBRSO w Fiacie 131 Abarth, przed zawodnikami OGIEŃ NA TŁOKI (Ford Escort RS) oraz Wasyl27 (Fiat 131 Abarth).



Rywalizacja w Mistrzostwach Motul HRSMP Digital potrwa do momentu rozpoczęcia sezonu. Na czerwiec planowana jest trzecia runda wirtualnych rajdów.