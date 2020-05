Fińskie szutry drugą rundą Motul HRSMP Digital

Rywalizacja w Motul HRSMP Digital nabiera tempa. Uczestnicy wirtualnej rywalizacji w klasycznych rajdówkach zmierzą się teraz z fińskimi szutrami, które będą drugą rundą cyfrowego cyklu.

Zdjęcie /

Sezon Motul HRSMP Digital zainaugurował Zimowy Rajd Norwegii, a w maju rywalizacja potoczy się na szutrowych drogach Rajdu Finlandii. Na zawodników czeka osiem odcinków specjalnych rozgrywanych na luźnej nawierzchni. Szybkie trasy, pełne dalekich hop i leśne otoczenie tworzą klimat tego rajdu. O Rajdzie Finlandii zwykło się mówić, że to Grand Prix Finlandii - właśnie ze względu na ogromne prędkości uzyskiwane na odcinkach specjalnych. Przed wirtualnymi zawodnikami szansa na przekonanie się o tym, na co tak naprawdę stać historyczne rajdówki.



Dla zawodników Motul HRSMP rywalizacja na szutrowych drogach to nie lada gratka. W historii cyklu tylko jedna runda - 76. PZM Rajd Polski z 2019 roku - była rozgrywana na luźnej nawierzchni. Trasę imprezy z metą w Mikołajkach najszybciej pokonał duet Robert Luty/Marcin Celiński w Subaru Legacy, a na fani mogli podziwiać tak wyjątkowe auta jak Polski Fiat 125p Monte Carlo załogi Piotr Kiepura/Mateusz Galle czy FSO Polonez 2000 Rally, którym startowali Piotr Zaleski z Piotrem Szadkowskim. Na fiński szutrach rajdówek rodem z PRL zabraknie, ale przepięknych rajdowych klasyków będzie bez liku z legendarnymi Audi Quattro i Lancią Fulvią na czele.



Mistrzostwa Motul HRSMP Digital to inicjatywa zawodników rajdowych mistrzostw Polski realizowana pod auspicjami PZM. Sponsorem tytularnym jest firma Motul. Oficjalnym Partnerem Mistrzostw Motul HRSMP Digital jest Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową, prowadząca kampania społeczną "Wyprzedzamy nowotwór".



Sezon Motul HRSMP Digital ma mieć osiem rund - każdą składającą się z ośmiu odcinków specjalnych. Rywalizacja odbywa się w grze Dirt 3, która umożliwia rywalizację na komputerach oraz konsolach PS3 oraz Xbox 360. Do klasyfikacji generalnych na koniec sezonu w klasach i kategoriach będzie liczyło się siedem startów, więc zawodnicy, którzy nie mogli wziąć udziału w pierwszym rajdzie wirtualnego sezonu, wciąż są w grze o końcowy triumf.



Rywalizacja w fińskich szutrach potrwa do 26 maja.



Piotr Szadkowski, pilot rajdowy, mistrz Polski w kategoria FIA 3 w sezonie 2019:

- Utarło się, że to raczej pilot jest dodatkiem do kierowcy, ale tak naprawdę pilot spełnia bardzo specyficzne zadania podczas rajdu. Można wręcz powiedzieć, że to on "kieruje kierowcą". Jednak w naszych wirtualnych rozgrywkach każdy zdany jest na siebie, a piloci mogą konkurować z kierowcami. I jak się okazuje idzie nam zupełnie nieźle. Dla mnie Motul HRSMP Digital to przede wszystkim świetny sposób na podtrzymanie rajdowego rytmu i możliwość nauczenia się nowych rzeczy. Jest to też okazja do rywalizacji na odcinkach specjalnych w sportowym duchu i możliwość reprezentowania Zaleski Rally Team, czyli czołowego zespołu Motul HRSMP. W fińskich szutrach mam nadzieję wykorzystać doświadczenie z zeszłorocznej szutrowej rundy, czyli Rajdu Polski, w którym startowaliśmy z Piotrem Zaleskim Polonezem 2000 Rally.