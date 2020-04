Cyfrowy Rajd Norwegii pierwszą rundą Motul HRSMP Digital

Jazda po śniegu oraz połowa odcinków przejeżdżanych nocą - to specyfika Rajdu Norwegii, który będzie pierwszą rundą Motul HRSMP Digital. Rajdy samochodów historycznych są jedynym cyklem sportu samochodowego PZM rangi mistrzostw Polski, który ma swoją cyfrową edycję.

Zdjęcie /

Mistrzostwa Motul HRSMP Digital to pierwsza taka inicjatywa uczestników rajdowych mistrzostw Polski realizowana pod auspicjami PZM, w ramach szeroko zakrojonego programu PZM Digital prowadzonego przez Podkomisję Nowych Technologii GKSS PZM. Sponsorem tytularnym jest firma Motul. Oficjalnym Partnerem Mistrzostw Motul HRSMP Digital jest Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową, prowadząca kampania społeczną "Wyprzedzamy nowotwór".



Na sezon Motul HRSMP Digital zaplanowano osiem rund, a każda składa się z ośmiu odcinków specjalnych. Rywalizacja odbywa się na platformie Dirt3, która umożliwia rywalizację na komputerach oraz konsolach PS3 oraz Xbox360.



Sezon zainauguruje Zimowy Rajd Norwegii. Uczestnicy zmierzą się dwukrotnie z próbami Skaarsetsaga, Paalsrudvegen, Hamar Descent oraz Kantvegen - raz będą je przejeżdżać w dzień, a raz w nocy. Dla zawodników z Motul HRSMP to nie lada gratka, by sprawdzić się za kierownicą w iście zimowych warunkach. W świecie realnym do tej pory jeszcze takiej możliwości nie mieli - cykl Motul HRSMP rozgrywany był głównie podczas rund asfaltowych, w 2019 roku po raz pierwszy w kalendarzu pojawiła się runda szutrowa - PZM 76. Rajd Polski.



Zawodnicy rywalizują w kategoriach Motul HRSMP, czyli w gronie kierowców i pilotów HRSMP i HRPP, członków ich ekip, osób oficjalnych rund HRSMP i HRPP oraz sędziów, a także w kategorii Open, gdzie mierzą się pozostali licencjonowani kierowcy i piloci rajdowi, oraz w kategorii Gość, w której rywalizują osoby zaproszone przez organizatorów cyklu. Do klasyfikacji rocznej Motul HRSMP Digital zgłosiło się już w sumie 39 uczestników.



- Powołaliśmy mistrzostwa Motul HRSMP Digital i wielu mistrzów sportu, także spoza ekipy HRSMP, weźmie w nich udział. Zobaczymy też, czy nasi kierowcy utrzymają prymat w stosunku do pilotów. To będzie bardzo ciekawa rywalizacja - mówi Mirosław Miernik, koordynator rajdów historycznych PZM.



Uczestnicy pierwszej rundy Motul HRSMP Digital mają czas do 30 kwietnia na wykręcenie oficjalnych czasów na odcinkach specjalnych Zimowego Rajdu Norwegii.