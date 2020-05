Cyfrowy Rajd Norwegii na mecie

26 graczy wzięło udział w Cyfrowym Rajdzie Norwegii, który był pierwszą rundą mistrzostw Motul HRSMP Digital. Wirtualna rywalizacja w klasycznych rajdówkach dostarczyła niesamowitych emocji. Dwóch najszybszych kierowców na mecie rozdzieliło niespełna osiem sekund.

Zdjęcie /

Sezon Motul HRSMP Digital zainaugurował Zimowy Rajd Norwegii. Uczestnicy mierzyli się dwukrotnie z próbami Skaarsetsaga, Paalsrudvegen, Hamar Descent oraz Kantvegen - raz przejeżdżali je w dzień, a raz w nocy. Dla zawodników z Motul HRSMP była to nie lada gratka, by sprawdzić się za kierownicą w iście zimowych warunkach. W świecie realnym do tej pory jeszcze takiej możliwości nie mieli - cykl Motul HRSMP rozgrywany był głównie podczas rund asfaltowych, a w 2019 roku po raz pierwszy w kalendarzu pojawiła się runda szutrowa - PZM 76. Rajd Polski.



Do rywalizacji w pierwszej rundzie Motul HRSMP Digital przystąpiło 26 graczy. Zawodnicy startowali w trzech klasyfikacjach Motul HRSMP, Open oraz Gość. W rywalizacji Motul HRSMP najmocniej obsadzona była kategoria FIA 4 - pojechało w niej aż 14 aut, z czego 12 to były Audi Quattro Rallye. I to auto okazało się gwarantem sukcesu. W pierwszej rundzie triumfował Michał Pryczek, który w Motul HRSMP Digital startuje pod pseudonimem Il Harvester. O zwycięstwo stoczył pasjonujący bój z użytkownikiem MSR. Na mecie rajdu obu rozdzieliło niespełna osiem sekund. Pryczek był najszybszy w FIA 4 oraz został liderem Historycznej Klasyfikacji Generalnej.



W kategorii FIA 1 triumfował Andy Śruba w Lancii Fulvii, a Opel Kadett GT/E zapewnił załogom zespołu Wyprzedzamy Nowotwór Rally dwa najwyższe stopnie podium w FIA 2 - wygrał Wojciech Sroczyński przed Emilią Kotarską, czyli kierowca okazał się szybszy od swojej pilotki. W FIA 3 zwycięstwo odniósł użytkownik OBRSO za kierownicą Fiata 131 Abarth.



Sezon dopiero się rozkręca



Mistrzostwa Motul HRSMP Digital to inicjatywa zawodników rajdowych mistrzostw Polski realizowana pod auspicjami PZM, w ramach szeroko zakrojonego programu PZM Digital prowadzonego przez Podkomisję Nowych Technologii GKSS PZM. Sponsorem tytularnym jest firma Motul. Oficjalnym Partnerem Mistrzostw Motul HRSMP Digital jest Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową, prowadząca kampania społeczną "Wyprzedzamy nowotwór".



Sezon Motul HRSMP Digital ma mieć osiem rund składających się z ośmiu odcinków specjalnych. Rywalizacja odbywa się na platformie Dirt3, która umożliwia rywalizację na komputerach oraz konsolach PS3 oraz Xbox360. Do klasyfikacji generalnych na koniec sezonu w klasach i kategoriach będzie liczyło się siedem startów, więc zawodnicy, którzy nie mogli wziąć udziału w pierwszym rajdzie wirtualnego sezonu, wciąż mogą dołączyć do rywalizacji i być w grze o końcowy triumf.



Kolejna runda Motul HRSMP Digital odbędzie się w drugiej połowie maja.



A co o Cyfrowym Rajdzie Norwegii sądzą zawodnicy?



Michał Pryczek, kierowca rajdowy, zwycięzca pierwszej rundy Motul HRSMP Digital:

Reklama

- Startując do pierwszej rundy MOTUL HRSMP Digital liczyłem na fajną rywalizację i dobrą zabawę. Nie zawiodłem się, ponieważ oddech zawodnika MSR czułem na plecach przez cały rajd. Gdy jego zespół opublikował zdjęcia sprzętu, którym dysponują, wiedziałem, że muszę dać z siebie wszystko. Ta presja spowodowała, że na większości odcinków udało się uzyskać rezultaty, który uplasowały mnie w top 10 światowych rankingów. Tego absolutnie się nie spodziewałem. Jest to duża motywacja na kolejne rajdy. Liczę na to, że MSR nie złoży broni, a różnica w naszych czasach będzie jeszcze mniejsza, jednak z korzyścią dla mnie. Dziękuję zespołowi eMTS Dzierżoniów za profesjonalną pracę na serwisach między pętlami oraz swojemu zespołowemu koledze Chojnemu za wspólną zabawę. Wszystkim uczestnikom życzę powodzenia w kolejnych rundach.



Emilia Kotarska, pilot rajdowy, członek zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową:

- Tegoroczna edycja kampanii "Wyprzedzamy nowotwór" wygląda nieco inaczej niż planowaliśmy, ale przecież dostosowanie się do zmieniających się warunków to jedna z ważniejszych umiejętności rajdowych. Szybko skompletowaliśmy sprzęt i podjęliśmy rajdowe wyzwanie w świecie cyfrowym. Jak się okazało pierwsza runda wypadła całkiem dobrze i jako "Wyprzedzamy Nowotwór Rally" zajęliśmy drugie miejsce w klasyfikacji zespołów sponsorskich. Oczywiście wszystko po to, żeby znowu nagłośnić temat wczesnej diagnostyki choroby nowotworowej u dzieci i dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Pamiętajmy, że znajomość wczesnych objawów nowotworów u dzieci, obserwacja dziecka, samokontrola wśród młodzieży, tzw. bilanse pediatryczne - to jest ogromnie ważne i pomaga rozpoznać chorobę na wczesnym etapie, w fazie najlepiej poddającej się leczeniu.



Wojciech Sroczyński, kierowca rajdowy, dziennikarz:

- Rajdy w digitalu to może nie aż takie emocje jak w realnych rajdach, ale są doskonałym treningiem! Rajd Norwegii, podobnie jak całe Motul HRSMP jechaliśmy z dwoma przesłaniami: Pierwsze to oczywiście "Wyprzedzamy Nowotwór", czyli walczymy o wczesna diagnostykę chorób nowotworowych u dzieci. Drugie, to przekaz do fanów e-rajdów. Róbcie licencje i ruszajcie na prawdziwe OS-y Motul HRSMP. Nie musi być drogo! W realu VW Golfa GTI budujemy za maks 20-25 tys. zł. To będzie replika wozu, którym Andrzej Koper wygrywał z mocniejszymi autami. A można jeszcze taniej. W cyklu pojedzie Łada Samara za 10-15 tys. zł. Da się! Zapraszamy!