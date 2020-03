GENEWA 2020 |

Tegoroczny salon w Genewie po raz pierwszy w historii był salonem "wirtualnym". Obawa przed koronawirusem pchnęła szwajcarskie władze do wprowadzenia zakazu imprez masowych, a organizatorzy targów musieli się temu podporządkować. Zamiast wiec hal wypełnionych premierowymi modelami i ekscytującymi prototypami, mieliśmy festiwal wirtualnych premier i konferencji. Oto modele, które zachwyciły nas najbardziej.

Alfa Romeo Giulia GTA to bardziej hardkorowa, wzmocniona do 540 KM wersja, bazująca na Quadrifoglio. Chyba, że zdecydujecie się na odmianę GTAm, która wyróżnia się ogromnym skrzydłem, kubełkowymi fotelami i "szelkami" oraz klatką zamiast tylnej kanapy. Dodajcie do tego masę własną zmniejszoną o 100 kg i otrzymacie przepis na sedana, którym prosto z salonu, możecie wybrać się na zawody.