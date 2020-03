Volkswagen ID.4. Taki będzie kolejny elektryczny model

Chociaż w salonach nie doczekaliśmy się jeszcze produkcyjnych egzemplarzy Volkswagena ID.3 - marka z Wolfsburga pochwaliła się już kolejnym modelem bateryjnym z nowej rodziny.

Zdjęcie Volkswagen ID.4 /

Przy okazji specjalnej wideokonferencji Niemcy opublikowali właśnie pierwsze wizualizacje i szczegółowe dane dotyczące kolejnego elektrycznego pojazdu - modelu ID.4.

Elektryczny suv jest drugim - po ID.3 - modelem opartym na nowej modułowej platformie podłogowej zaprojektowanej dla samochodów z napędem elektrycznym (MEB). Wiemy już, że początkowo ID.4 będzie oferowany z napędem na tylne koła. Z czasem ofertę uzupełnić też mają odmiany 4x4.

Opublikowane właśnie fotografie zdradzają - dość nietypowe jak na niemiecką markę - obłe kształty karoserii. Powrót do miękkich opływowych linii to efekt pedantycznego dbania o aerodynamikę, która w przypadku elektrycznych aut jest bardzo istotna. Wprawdzie poskąpiono zdjęć wnętrza pojazdu, ale dowiedzieliśmy się już np., że auto otrzyma "w pełni cyfrowy" kokpit, co oznacza, że samochód obsługiwać się będzie głównie za pomocą dotykowych paneli i komend głosowych.

Zdjęcie Volkswagen ID.4 /

Modele ID.4 i ID.3 są dla Volkswagena milowym krokiem na drodze do osiągnięcia całkowitej neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w roku 2050 (zgodnie z porozumieniem klimatycznym z Paryża). Aktualnie Niemcy realizują plan zmniejszenia emisji CO2 floty sprzedawanych pojazdów o jedną trzecią do 2025 roku. Właśnie z tego względu marka oferuje coraz więcej samochodów hybrydowych.