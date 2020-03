Skoda Octavia RS iV - hybryda na sportowo

Zgodnie z zapowiedziami, nowa Octavia RS będzie dostępna jako hybryda plug-in. Tylko na ile sportowa może być taka, nastawiona na ekologię, wersja?

Skoda Octavia RS iV

Pod maskę Octavii RS iV trafiła jednostka 1.4 TSI o mocy 150 KM oraz motor elektryczny generujący 116 KM. Łącznie do dyspozycji kierowcy jest 245 KM oraz 400 Nm. To wartości niemal identyczne jak w benzynowym poprzedniku (jedynie moment obrotowy jest większy o 30 Nm). Moc przenoszona jest na przednie koła za pośrednictwem 6-biegowej przekładni DSG.

Hybrydowa Octavia RS przyspiesza do 100 km/h w 7,3 s, co jest niezłym wynikiem, ale poprzednikowi wystarczało 6,6 s. Taka różnica wynika oczywiście z faktu, że iV jest wyraźnie cięższa z uwagi na baterie. Mają one pojemność 13 kWh i mają pozwolić na przejechanie do 60 km na samej energii elektrycznej. Skoda nie pochwaliła się spalaniem, a podała jedynie, że emisja CO2 ma wynosić 30 g/km. Prędkość maksymalna to 225 km/h (poprzednik 250 km/h).



Napęd hybrydowy wyraźnie pogorszył także wielkość bagażnika, który oferuje 450 l w liftbacku oraz 490 l w kombi (w pełni spalinowe odmiany mają 600 l oraz 640 l). Mniejszy jest także bak, w którym zmieści się zaledwie 40 l benzyny. A mówimy tu o wersji sportowej!

Skoda Octavia RS iV

Skoda nie rozwodziła się na temat układu jezdnego nowego RSa. W informacji prasowej pojawiła się jedynie wzmianka, że standardowo otrzymamy progresywny układ kierowniczy oraz sportowe (zapewne obniżone i utwardzone) zawieszenie. Na liście opcji znajdziemy adaptacyjne amortyzatory.

Wizualnie RS iV prezentuje się tak, jak powinna odmiana usportowiona. Ma zmienione zderzaki z większymi wlotami powietrza, lakierowany na czarno grill oraz dwie duże końcówki wydechu (prawdopodobnie jedna z nich to atrapa). Standardowo porusza się na 18-calowych alufelgach, a za dopłatą otrzymamy 19-calowe. Za nimi kryją się wzmocnione hamulce z lakierowanymi na czerwono zaciskami.

We wnętrzu uwagę zwraca dobrze wyprofilowana kierownica pokryta perforowaną skórą oraz sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami. Na desce rozdzielczej znalazła się listwa ozdobna imitująca włókno węglowe oraz wstawki z alcantary przeszytej czerwoną nicią.

Skoda Octavia RS iV

Według wcześniejszych zapowiedzi Octavia RS ma być dostępna w trzech odmianach silnikowych. Do opisanej hybrydy ma dołączyć wersja benzynowa 2.0 TSI (245 KM) oraz wysokoprężna 2.0 TDI (spodziewane 200 KM).

Skoda Octavia RS iV

Jednocześnie Skoda wspomniała o hybrydzie dla osób, którym bardziej zależy na oszczędności, niż na osiągach. Octavia iV ma ten sam układ napędowy, co RS iV, ale zdławiony do 204 KM i 350 Nm. Producent nie pochwalił się jej osiągami.

Do gamy Octavii dołączą też niebawem odmiany mikrohybrydowe, wykorzystujące silnik 1.0 TSI (110 KM) oraz 1.5 TSI (150 KM). Występują one wyłącznie w połączeniu z 7-biegową przekładnią DSG i wykorzystują rozrusznik zintegrowany z alternatorem, baterię o pojemności 0,6 kWh oraz 48-voltową instalację elektryczną. Producent zapewnia, że pozwala to na obniżenie średniego zużycia paliwa o 0,4 l/100 km.