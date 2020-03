Porsche 911 Turbo S - jeszcze więcej mocy

Najmocniejsza wersja nowej odsłony 911 jest wyraźniej mocniejsza od poprzednika i zapewnia jeszcze bardziej niesamowite osiągi.

Zdjęcie Porsche 911 Turbo S

Nowy topowy wariant 911 trafia na rynek jako Coupe i Cabriolet. Obie wersje nadwoziowe wprawia w ruch nowy 3,8-litrowy silnik typu bokser z dwiema turbosprężarkami, który generuje 650 KM, a więc o 70 KM wyższą niż jego poprzednik. Maksymalny moment obrotowy wynosi teraz 800 Nm (wzrost o 50 Nm). Dzięki zmodyfikowanej 8-biegowej przekładni PDK, sprint do 100 km/h trwa jedynie 2,7 s (to 0,2 s szybciej niż poprzednik), a do 200 km/h 8,9 s (o sekundę szybciej). Niezmieniona zostaje prędkość maksymalna, która nadal wynosi 330 km/h.



Stosownie do zwiększonej dynamiki jazdy wzrosły wymiary zewnętrzne 911 Turbo S: nadwozie samochodu nad przednią osią jest o 45 mm szersze (mierzy 1840 mm), a całkowita szerokość nad tylną osią wynosi 1900 mm (wzrost o 20 mm). Do jego sportowego charakteru przyczyniają się zmodyfikowane rozstawy kół, udoskonalona aerodynamika oraz nowe, mieszane ogumienie. Z przodu rozstaw kół wzrósł o 42 mm, a z tyłu - o 10 mm. Adaptacyjna aerodynamika obejmuje teraz ruchome, sterowane klapy powietrza chłodzącego z przodu, a większe tylne skrzydło zaprojektowano pod kątem uzyskania jeszcze większej siły docisku. Po raz pierwszy 911 Turbo S przenosi swoją siłę napędową na drogę za pomocą opon w dwóch różnych rozmiarach: z przodu ma 20-calowe ogumienie w unikalnym rozmiarze 255/35, a z tyłu - 21-calowe, w rozmiarze 315/30. Opcjonalnie zawieszenie z regulacją twardości jest obniżone o 10 mm, a brzmienie silnika można podbić sportowym układem wydechowym z regulowanymi klapami.

Porsche 911 Turbo S

W porównaniu do poprzednika, skrzynia rozdzielcza napędu na cztery koła, potrafi przenosić znacznie większy moment obrotowy - do przednich kół może trafiać nawet 500 Nm momentu obrotowego. Jeszcze większy ładunek sportu ma także nowa generacja standardowego zawieszenia PASM. Szybsze i precyzyjniej kontrolowane amortyzatory zapewniają znaczne korzyści w zakresie dynamiki jazdy - pod względem stabilności przechyłów, przyczepności, zachowania przy skręcie i prędkości w zakrętach.



Zdjęcie Porsche 911 Turbo S

Nowy przedni pas z szerszymi wlotami powietrza ma charakterystyczny dla Turbo wygląd, z podwójnymi modułami świateł, a także standardowymi reflektorami matrycowymi LED z ciemnymi wstawkami. Przeprojektowany, pneumatycznie rozkładany przedni spoiler i większe tylne skrzydło zapewniają o 15% większy docisk. Muskularne sekcje tylnych błotników ze zintegrowanymi wlotami powietrza podkreślają smukłość nadwozia 911 Turbo S. Nowy wygląd tylnej partii nadwozia uzupełniają typowe dla Turbo, prostokątne końcówki układu wydechowego w kolorze czarnym.

Zdjęcie Porsche 911 Turbo S



Lista standardowego wyposażenia obejmuje pełne wykończenie skórą i elementy ozdobne z włókna węglowego w połączeniu z akcentami w tonacji Light Silver. Sportowe fotele z 18-kierunkową regulacją elektryczną mają przeszycia nawiązujące do pierwszej generacji 911 Turbo (typ 930). Na pokładzie seryjnie jest też sportowa kierownica GT, pakiet Sport Chrono z nowo zintegrowaną aplikacją Porsche Track Precision oraz nagłośnienie przestrzenne BOSE.



Modele 911 Turbo S Coupe można już zamawiać w Porsche Centrach. Wersja Coupe będzie dostępna w cenie 1 077 000 zł. 911 Turbo S Cabriolet kosztuje 1 143 000 zł.