Nowy Golf GTI zadebiutuje w Genewie

​Gdy 45 lat temu na Międzynarodowej Wystawie Samochodowej IAA we Frankfurcie Volkswagen przedstawił pierwszego Golfa GTI, nikt nie przypuszczał, że te trzy literki - G, T oraz I - staną się kiedyś wyróżnikiem kultowego samochodu.

Zdjęcie Volkswagen Golf GTI VIII / Premiery Volkswagen Golf ósmej generacji zaprezentowany!

Teraz, podczas salonu w Genewie Volkswagen zaprezentuje Golfa GTI ósmej generacji. To wielki debiut inteligentnego, sportowego auta z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi cyfrowej ery.

Swój sukces Golf GTI zawdzięcza stałym cechom, które towarzyszyły mu w ciągu minionych 45 lat. Są to klarowna stylistyka, przedni napęd, zawieszenie umożliwiające dynamiczną jazdę, benzynowy silnik chętnie pracujący na wysokich obrotach oraz typowe znaki stylistyczne, jak czerwony pasek na osłonie chłodnicy czy tapicerka foteli ze wzorem w kratę.



Nowy Golf GTI został poddany daleko idącej cyfryzacji, wyposażono go w najnowsze systemy komunikacji ze światem zewnętrznym oraz w liczne inteligentne systemy asystujące.

Jako jedno z pierwszych sportowych aut kompaktowych nowy Golf GTI może komunikować się z innymi pojazdami, korzystając z systemu Car2X, dzięki czemu wyznacza nowy standard w dziedzinie bezpieczeństwa. Jako pierwszy samochód sportowy tej klasy może poruszać się półautomatycznie do prędkości 210 km/h - zapewnia mu to system Travel Assist. Jako pierwszy Golf GTI model ósmej generacji został wyposażony w cyfrowe wskaźniki i cyfrowe urządzenia do obsługi różnych funkcji. Jak jego poprzednicy także ten model ma charakterystyczny czerwony pasek zdobiący osłonę chłodnicy, a ponadto (opcjonalnie) pas diod będący elementem świateł do jazdy dziennej.

Sposób w jaki wyposażony w turbosprężarkę silnik rozwija swoją moc zaskoczy niejednego kierowcę. Podobnie jak zawieszenie, które w połączeniu z nową wersją systemu DCC (adaptacyjna regulacja) umożliwia precyzyjne zamiany ustawień. Jedno się przy tym nie zmieniło: doskonała ergonomia seryjnych sportowych foteli, oczywiście pokrytych tapicerką w charakterystyczną kratę.