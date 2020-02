Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC+ debiutuje

Po modelach A 45 i CLA 45 przyszła pora na Mercedesa-AMG GLA 45 4MATIC+. Producent z Affalterbach zakomunikował, że w jego ofercie debiutuje właśnie kolejny kompaktowy model wyposażony w doładowany silnik z rodziny M139.

Zdjęcie Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ /

To najpotężniejszy z produkowanych obecnie czterocylindrowych turbodoładowanych silników o pojemności 2,0 l. Kompletna jednostka napędowa legitymuje się masą zaledwie 160,5 kg. Silnik ma formowany metodą odlewania na zimno aluminiowy blok, kuty, stalowy wał korbowy i lekkie, wykonane z kutego aluminium, tłoki. Dla zmniejszenia tarcia gładzie cylindrowe wykończono opatentowaną przez Mercedesa powłoką Nanoslide, która jest zdecydowanie mniej chropowata (tzw. efekt lustra) i nawet dwukrotnie odporniejsza na ścieranie od żeliwa.

Reklama

Wzorem innych modeli bazujących na klasie A klienci mają do wyboru dwie odmiany: GLA 45 i GLA 45 S. Podstawowa z doładowaniem 1,9 bara (turbosprężarka typu twin scroll ze zmienną geometrią), osiąga moc 387 KM (6500 obr./min) i maksymalny moment obrotowy 480 Nm (4750-5000 obr./min).

Topowa odmiana S, w której turbosprężarka dostarcza powietrze o ciśnieniu 2,1 bara, generuje moc aż 421 KM (6750 obr./min) i dysponuje maksymalnym momentem obrotowym aż 500 Nm osiąganym w zakresie 5000-5250 obr./min. Sam układ turbodoładowania wyposażono w elektronicznie sterowany zawór upustowy. Jego sterownik bierze pod uwagę nie tylko położenie przepustnic ale też m.in. temperaturę powietrza wlotowego, temperaturę silnika, prędkość obrotową silnika i ciśnienie atmosferyczne. Turbosprężarka chłodzona jest nie tylko olejem i płynem, ale też powietrzem dzięki specjalnie ukształtowanej masce pełniącej rolę deflektora.

Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ 1 / 19 Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ Źródło: udostępnij

Obie wersje standardowo wyposażone są w dwusprzęgłową, ośmiostopniową skrzynię biegów AMG SPEEDSHIFT DCT 8G i napęd na obie osie 4MATIC. Standard obejmuje też nowy, elektronicznie sterowany, tylny dyferencjał AMG TORQUE CONTROL wyposażony w dwa sprzęgła wielotarczowe - po jednym na każdą z półosi. Dzięki temu jednostka sterująca może stale sterować rozdziałem momentu obrotowego między kołami tylnej osi.

W bazowym modelu za bezpieczne zatrzymanie odpowiadają tarcze o średnicy 350 mm z przodu i 330 mm z tyłu. Przednie współpracują z czterotłoczkowymi zaciskami. Na tylnej osi zastosowano jednotłoczkowe zaciski pływające. Wersja CLA 45 S standardowo wyposażona jest w przednie tarcze o średnicy 360 mm i sześciotłoczkowe, lakierowane na czerwono, zaciski. Te wchodzą też w skład opcjonalnego pakietu AMG Dynamic Plus dla wersji bazowej.



Zdjęcie Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ /

Mercedes-AMG CLA 45 przyspiesza do 100 km/h w 4,4 s i osiąga - limitowaną elektronicznie - prędkość maksymalną 250 km/h. Wersja z literką S pochwalić się może sprintem do setki w 4,3 s i limitem prędkości maksymalnej podniesionym do 270 km/h.