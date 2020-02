Elektryczny Mercedes EQA przechodzi zimowe testy

Niemcy sukcesywnie rozszerzają swoją ofertę zelektryfikowanych modeli. Kilka takich nowości zobaczymy na salonie samochodowym w Genewie.

Mercedes EQA

Mercedes EQA to nowy członek rodziny EQ, które to oznaczenie otrzymują elektryczne modele niemieckiego producenta. Będzie to kompaktowy SUV o raczej klasycznej linii nadwozia, co potwierdzają zdjęcia zamaskowanych egzemplarzy. Przechodzą one właśnie testy na ośnieżonych drogach Szwecji. Sprawdzane jest zarządzanie temperaturą baterii, ładowanie jej w niskich temperaturach, wydajność ogrzewania wnętrza, a także zachowanie samochodu w zimowych warunkach.

Mercedes zapowiada także nowe modele z hybrydowym napędem plug-in, które zostaną zaprezentowane w Genewie. To część ambitnego programu producenta, który założył, że najpóźniej w 2039 roku będzie posiadał neutralną pod względem emisji CO2 gamę modeli.

Jakie zelektryfikowane nowości wyjadą niedługo na nasze drogi, dowiemy się już 3 marca, kiedy ruszy salon samochodowy w Genewie.