Cupra Formentor zadebiutuje w Genewie!

​Na salonie w Genewie będzie miała miejsce światowa premiera Cupry Formentor. To pierwszy i jedyny model, który nie będzie miał odpowiednika w gamie Seata.

Zdjęcie Cupra Formentor /

Prototyp tego auta pokazano również w Genewie na ubiegłorocznym salonie. Samochód jest SUV-em o napędzie hybrydowym typu plug-in. Moc ma wynosić około 245 KM, zasięg w trybie elektrycznym to około 50 km.



Hiszpanie pokazali oficjalnie jedną fotografię tylnej części samochodu. Wszystko wskazuje jednak na to, że wersja produkcyjna będzie bardzo zbliżona do pokazanego rok temu prototypu, który prezentujemy poniżej w galerii.