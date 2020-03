Cupra Formentor - pierwszy własny model marki

Formentor to usportowiony corssover, który dostępny będzie wyłącznie z mocnymi układami napędowymi. Dobra wiadomość jest też taka, że auto nie różni się od zapowiadającego go prototypu.

Zdjęcie Cupra Formentor /

Cupra Formentor ma 4450 mm długości, 1839 mm szerokości i 1511 mm wysokości, a rozstaw osi to 2680 mm. Hiszpanie zapowiadają sporo miejsca w obu rzędach siedzeń, a bagażnik ma pojemność 450 litrów. Wygląd samochodu właściwie nie różni się od zaprezentowanego wcześniej prototypu, dzięki czemu model może pochwalić się zadziorną stylizacją, szczególnie przedniej części nadwozia. Z tyłu natomiast uwagę zwracają reflektory połączone pasem świetlnym oraz cztery końcówki wydechu. Formentor porusza się na 19-calowych felgach, skrywających 18-calowe hamulce Brembo.

Wnętrze Formentora jest identyczne jak w koncepcie i wykorzystuje elementy i układ znane już z nowego Leona, Golfa i Octavii. Centralne miejsce zajmuje 12-calowy ekran z umieszczonymi pod nim polami dotykowymi, do regulacji temperatury oraz głośności. Deska rozdzielcza jest niemal zupełnie pozbawiona przycisków, a wybierak skrzyni automatycznej ma formę małego przełącznika. Przed kierowcą znajduje się sportowa kierownica z przyciskiem startera oraz pokrętłem trybów jazdy.



Zdjęcie Cupra Formentor /

Cupra Formentor debiutuje z dwoma wersjami silnikowymi. "Klasyczna" to jednostka 2.0 TSI o mocy 310 KM, współpracująca z 7-biegową przekładnią DSG oraz napędem na wszystkie koła. Alternatywą jest napęd hybrydowy z silnikiem 1.4 TSI 150 KM oraz motorem elektrycznym generującym 115 KM. Moc systemowa to 245 KM, a maksymalny moment obrotowy wynosi 400 Nm, a całość trafia wyłącznie na przednią oś. Auto korzysta z litowo-jonowej baterii o pojemności 13 kWh, która ma pozwolić na przejechanie do 50 km w trybie elektrycznym.



O odpowiednie prowadzenie dba adaptacyjne zawieszenie oraz progresywny układ kierowniczy. Ich działaniem sterujemy za pomocą pokrętła na kierownicy, pozwalającego przełączać się między kilkoma trybami jazdy.

Bezpieczeństwo pasażerów zapewnione jest przez szereg asystentów kierowcy, dzięki którym Formentor osiąga drugi poziom jazdy autonomicznej. Spośród najważniejszych funkcji należy wymienić aktywny tempomat, inteligentnego asystenta bezpieczeństwa 3.0, asystenta podróży i funkcję monitorowania martwego pola z systemem wspomagającym wysiadanie.

Cupra Formentor trafi do sprzedaży w czwartym kwartale 2020 roku.