Bugatti Chiron Pur Sport. Będzie 16 sztuk!

Chociaż tegoroczny salon motoryzacyjny w Genewie ma czysto wirtualną formę, wśród premier nie zabrakło pojazdów, które wywołują szybsze bicie serca u fanów motoryzacji. Jednym z nich jest nowe Bugatti Chiron Pur Sport - czyli "usportowiona" wersja jednego z najszybszych samochodów z homologacją drogową.

Co w istocie zmieniono w Chironie? Fani modelu zauważą inny pakiet aerodynamiczny obejmujący m.in. większe wloty powietrza i tylne skrzydło. Już same jego wymiary (1,9 m szerokości!) mogą robić wrażenie. Co ważne - chociaż na aucie pojawiły się nowe "dokładki" (pakiet wykonano rzecz jasna z kompozytów wzmacnianych włóknami węglowymi), sam samochód jest lżejszy od "standardowego" Chirona. Zastosowanie zmodyfikowanych hamulców i innych kół pozwoliło zaoszczędzić 19 kg. Zmiana projektu kół zaowocować ma poprawą chłodzenia hamulców.

Oprócz tego poprawki dotyczą również charakterystyki i geometrii zawieszenia, które dostosowane zostało do warunków jazdy torowej.

Silnik? W tym przypadku obeszło się bez większych zmian. Auto w dalszym ciągu legitymuje się - rozwijaną przez poczwórnie doładowane W16 - mocą 1500 KM, ale limit prędkości obrotowej zwiększono o 200 obr./min. Oznacza to, że mocarny silnik o pojemności 8 l rozkręcić można teraz do 6900 obr./min. Przy okazji zmieniono też oprogramowanie sterujące automatyczną skrzynią biegów, a sama przekładnia zyskać miała krótsze przełożenia.

Producent nie chwali się osiągami. Nabywcy muszą więc uwierzyć na słowo, że - w torowych warunkach - Chiron Pur Sport osiągać będzie zauważalnie lepsze rezultaty.

Docelowo powstać ma 16 egzemplarzy tej serii. Auto wycenione zostało na 3,2 mln euro.