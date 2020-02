BMW serii 3 w nowych wersjach zadebiutuje w Genewie

Z komunikatu opublikowanego przez BMW można dowiedzieć się, że Niemcy pokażą w sumie pięć "nowych modeli" w ramach gamy serii 3. Cóż, nie do końca.

Zdjęcie BMW M340d xDrive /

Wszystkie zapowiadane przez BMW nowości to, mniej lub bardziej, hybrydy. W Genewie zobaczymy wersję 330e w nadwoziu kombi. Ponadto zarówno w sedanie jak i odmianie Touring hybrydę plug-in będzie można połączyć z napędem na wszystkie koła. Poznaliście już w ten sposób "trzy nowe modele" jakie BMW przywiezie na targi.

330e sedan zaprezentowano już w listopadzie 2018 roku. Wykorzystuje on 2-litrowy, doładowany silnik o mocy 184 KM, wspomagany motorem elektrycznym rozwijającym 68 KM. Na 10 sekund jego moc może jednak wzrosnąć do 113 KM, dzięki czemu maksymalnie do dyspozycji mamy 292 KM. Auto przyspiesza do 100 km/h w 6 s, a jego maksymalny zasięg na prądzie to 59 km. Ceny zaczynają się od 204 400 zł.

Pozostałe dwa modele, jakie BMW pokaże w Genewie to 340d xDrive sedan oraz 340d xDrive kombi. Co ciekawe ten topowy diesel od jakiegoś czasu figuruje już w polskim cenniku (od 283 439 zł). Generuje on 340 KM oraz 700 Nm maksymalnego momentu obrotowego, co daje niemal sportowe osiągi. Sprint do 100 km/h zajmuje jedynie 4,6 s (kombi o 0,2 s wolniej), a prędkość maksymalna wynosi 250 km/h.

Zdjęcie BMW M340d xDrive Touring /

BMW 340d ma robić również wrażenie niskim spalaniem, ponieważ 3-litrowy diesel współpracuje z układem mikrohybrydowym. Składa się na niego niewielka bateria, 48-voltowa instalacja elektryczna oraz rozrusznik zintegrowany z alternatorem, generujący dodatkowe 11 KM. Jego zadaniem jest zarówno poprawa reakcji na gaz, jak i obniżenie zużycia paliwa. To w sedanie jest szacowane na 5,3-5,7 l/100 km średniego spalania.