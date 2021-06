Konserwator zabytków sprawdza fotoradary

"Trwa kontrola wojewódzkiego konserwatora zabytków na moście Poniatowskiego" przekazał we wtorek PAP Mikołaj Pieńkos z Zarządu Dróg Miejskich. Zaznaczył też, że "kontrola jest przeprowadzana nie tylko ze względu na fotoradary, ale konserwator sprawdza również inne elementy na obiekcie mostowym".

Zdjęcie Ani to piękne, ani potrzebne. Fotoradary ustawiono bo w 2018 roku jadąca chodnikiem rowerzystka straciła równowagę i przewróciła się pod auto. Zginęła, a sąd uniewinnił kierowcę / Wojciech Stróżyk / Reporter

Wiadomości Fotoradary na moście Poniatowskiego nie zmienią wyglądu

Jak na razie sześć fotoradarów ustawionych na zabytkowym moście Poniatowskiego nie działa. Urządzenia nie zostały jeszcze przekazane przez miasto Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego, który jest uprawniony do prowadzenia kontroli z wykorzystaniem fotoradarów.

Z tych ustawionych na moście Poniatowskiego zostały wymontowane zainstalowane wewnątrz urządzenia. "Chwilowo zostały wyjęte, zostaną z powrotem włożone, gdy Główny Inspektorat transportu Drogowego będzie gotowy do ich uruchomienia" - zaznaczył w rozmowie z PAP Mikołaj Pieńkos z ZDM.

Spór o lokalizację i wygląd wolno stojących szaf radarowych na zabytkowym moście Poniatowskiego toczy się już od ponad dwóch tygodni. Mazowiecki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki zawnioskował o zmianę ich lokalizacji tłumacząc, że nie znał ich dokładnego położenia. ZDM odpowiedział, że "Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków prawie rok temu wydał zgodę na montaż fotoradarów na moście i na wiadukcie w zakresie i sposobie wykonania określonym w programie robót, który był załącznikiem do tej zgody, i w którym jest zarówno ich wygląd, jak i mapa z lokalizacją".

Krytykowany był też wygląd fotoradarów. "Wygląd fotoradarów i ich ulokowanie w stosunku do jezdni określają przepisy. Nie są ładne, ale przez lata wszyscy zawsze chcieli, by były jak najbardziej jaskrawe. No to w przepisach są" - napisał na Facebooku Zarząd Transportu Miejskiego.

Radary na moście Poniatowskiego usytuowane są po obu brzegach Wisły. Gdy już zaczną działać, kierowcy jadący w kierunku Pragi będą musieli na nie uważać przy wieżycy, następnie nad ul. Solec, a także nad Wisłą. Na pasie dla jadących z Pragi w kierunku centrum pierwszy fotoradar będzie kontrolował prędkość przed Wybrzeżem Szczecińskim, następny niemal na wysokości lewego brzegu Wisły, a ostatni nad ul. Kruczkowskiego.

