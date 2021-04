Fotoradary zarejestrowały 170 tys. wykroczeń w miesiąc

W marcu system fotoradarowy CANARD Inspekcji Transportu Drogowego zarejestrował prawie 170 tysięcy naruszeń, z czego prawie 168 tys. dotyczyło przekroczenia prędkości - przekazała rzeczniczka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Monika Niżniak. Dodała, że w porównaniu z marcem 2020 roku, gdy częściowo obowiązywał zakaz przemieszczania się, to wzrost o ok. 50 tys. naruszeń.

Rzeczniczka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w rozmowie z PAP podała dane dotyczące liczby naruszeń zarejestrowanych przez system fotoradarowy CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

) w marcu 2021 r. w porównaniu do 2020 roku. Wynika z nich, że w ubiegłym miesiącu fotoradary zarejestrowały 169,3 tys. naruszeń.

"W analogicznym okresie w 2020 roku tych naruszeń urządzenia zarejestrowały 119,3 tys." - poinformowała Niżniak dodając, że jest to wzrost ok. 50 tys. naruszeń.

Wskazała, że wpływ na wzrost liczby rejestrowanych naruszeń ma m.in. objęcie stałymi kontrolami pod koniec ubiegłego oraz na początku tego roku kolejnych odcinków dróg, w tym po raz pierwszy wprowadzenie kontroli na autostradzie. "Na tych odcinkach dróg powoli sytuacja stabilizuje się, jednak nadal jest pewna grupa kierowców, która ignoruje przepisy i bezpieczeństwo innych osób" - podkreśliła.

"Warto też zwrócić uwagę, że ponad połowa kierujących, którzy nie stosowali się do obowiązujących na poszczególnych drogach ograniczeń prędkości, przekroczyło ją w najniższym przedziale od 11 do 20 km/h. Niestety można wyciągnąć wniosek, że wciąż społecznie akceptowalne jest przekraczanie prędkości, szczególnie w tych najniższych progach. Część kierowców mylnie wychodzi z założenia, że takim zachowaniem nie powoduje żadnego zagrożenia na drodze" - tłumaczyła.

Przekazała, że 167,8 tys. naruszeń w marcu 2021 roku dotyczyło przekroczenia prędkości, natomiast 1,5 tys. dotyczyło niestosowania się do sygnalizacji świetlnej.

Poinformowała również, że najwięcej przekroczeń prędkości zarejestrował fotoradar ustawiony przy ul. Pileckiego w Warszawie - 1,8 tys. naruszeń. Natomiast najwięcej przejazdów na czerwonym świetle zarejestrował fotoradar w Mrokowie (Mazowieckie) - około pół tysiąca naruszeń. Z kolei na autostradzie A1, w kierunku Częstochowy tylko w marcu odcinkowy pomiar prędkości zarejestrował 15,6 tys. naruszeń.

"Kierowcy przekraczali prędkość średnio o 21 km/h, ale byli też niechlubni rekordziści. Trzeciego marca fotoradar na autostradzie A1 w kierunku Tuszyna zarejestrował audi, którego kierowca w obszarze niezabudowanym miał na liczniku 118 km/h przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h" - podkreśliła.

Zaapelowała także do kierowców o rozsądek, o przewidywanie skutków swoich decyzji. "Stosujmy się do ograniczeń prędkości, zwolnijmy, dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze, szanujmy innych uczestników ruchu drogowego" - powiedziała.

