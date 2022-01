Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E - ładowanie w domu

Ładowanie samochodu elektrycznego w Polsce

Nie ulega wątpliwości, że najbardziej oszczędną, a przy tym także najwygodniejszą metodą uzupełniania energii w samochodzie elektrycznym jest domowa stacja ładowania. Jeśli jest ona dodatkowo wspierana wallboxem, jesteśmy w stanie "dotankować" niemal każdego elektryka w zaledwie kilka godzin.

Niestety w naszym kraju wciąż przeważają mieszkania usytuowane w blokach, które w dużej mierze nie posiadają specjalnie wydzielonych miejsc umożliwiających bezpieczne korzystanie z gniazdek. Osoba, która na co dzień korzysta z podziemnego garażu jest zatem zmuszona do ładowania samochodu elektrycznego na ogólnodostępnych ładowarkach. To niestety bywa nie tylko skomplikowane, ale co gorsze - nie zawsze opłacalne.

Aby skorzystać z publicznych ładowarek należy przejść przez nierzadko żmudny proces zakładania konta oraz jego weryfikacji. Samo uzupełnienie energii wiąże się także z koniecznością pobrania dedykowanych aplikacji na telefon. Zagmatwany bywa także sam cennik usługi, który różni się od rodzaju prądu, jakim ładujemy samochód (przemiennym AC lub stałym DC) oraz mocy, jaką dysponuje sama ładowarka.

Ford Mustang Mach-E - silniki i bateria

Za przykład niech posłuży wspomniany już Ford Mustang Mach-E. Wersja, która obecnie gości w naszej redakcji dysponuje dwoma silnikami o łącznej mocy 269 KM i akumulatorem o pojemności 75 kWh. Jak wynika z danych technicznych - taka specyfikacja powinna wystarczyć na przejazd ok. 400 kilometrów na jednym ładowaniu. W rzeczywistości biorąc pod uwagę obecną pogodę oraz niewysokie temperatury, należy nastawiać się na zasięg niewiele większy niż 300 kilometrów.

Na szczęście Ford umożliwił ładowanie elektrycznego SUVa z maksymalną mocą 115 kW (Mustang Mach-E z większą baterią przyjmuje 150 kW), co pozwala na stosunkowo szybkie uzupełnienie energii. W znalezieniu odpowiedniej ładowarki kierowcę wspomaga system SYNC 4A oraz inteligentna funkcja planowania podróży FordPass EV Trip Planner. Oba rozwiązania pozwalają na szybkie doprecyzowanie trasy przejazdu z uwzględnieniem koniecznych postojów na doładowanie i odpoczynek. W razie potrzeby system może wskazać na planowanej trasie publiczne stacje ładowania, aby zoptymalizować zasięg, wydajność, czas podróży i przerwy.

Mustang Mach-E na publicznych stacjach ładowania

Po dotarciu do punktu ładowania oraz przebrnięciu przez wspomniane na początku tekstu kwestie rejestracji i weryfikacji kont, sam proces ładowania nie należy do trudnych czynności.

Po znalezieniu odpowiedniej i przede wszystkim wolnej ładowarki, podpinamy stosowny kabel. Ford Mustanga Mach-E wykorzystuje gniazdo standardu CCS, co pozwala na ładowanie zarówno przy pomocy prądu stałego, jak i przemiennego. Ładowarki prądu zmiennego (11 kW) uzupełniają akumulator od 10 proc. do 80 proc. w około 6 godzin. Ładowarki prądu stałego (50 kW) pozwalają naładować baterie od 10 proc. do 80 proc. w ciągu 38 minut (zakładając, że znajdziemy odpowiednio szybką ładowarkę o co w Polsce obecnie bardzo trudno).

W rzeczywistości maksymalne moce publicznych ładowarek zwykle ograniczone są do 50 kW, a ponadto mogą się nieco różnić od tych oficjalnie podanych, zależnie od wielu czynników. Warto także pamiętać, że moc ładowania spada w miarę zwiększania się stopnia naładowania baterii. Niezależnie zatem od mocy, jaką posiada publiczna stacja, warto uzbroić się w nieco cierpliwości...

Mustang Mach-E - koszt ładowania na publicznych stacjach

...oraz zasobny portfel. Wbrew pozorem, korzystanie z publicznych ładowarek wcale nie jest tanie.

Za przykład niech posłużą dwie najbardziej popularne obecnie sieci, które oferują możliwość publicznego ładowania pojazdu - GreenWay Polska oraz Orlen Charge. W obu przypadkach wzięliśmy pod uwagę ceny podstawowej metody uzupełniania energii, nie uwzględniając ofert abonentowych, które w zależności od stałej opłaty miesięcznej, zmniejszą jej koszty.

Uzupełnienie energii w naszym Fordzie od 10 do 80 proc, uwzględniając ładowarkę sieci Orlen Charge i biorąc pod uwagę fakt, że byłaby ona w stanie zapewnić stałą moc na poziomie 50 kW (DC), przy czasie ładowanie wynoszącym 90 minut - wyniosłoby około 122 złote. Przy tych samych warunkach, ładowanie elektrycznego Mustanga na stacji GreenWay Polska to już kwota rzędu 142 złotych. Oczywiście do ceny doliczyliśmy także stawki za postój, których zasady naliczania różnią się w zależności od dostawcy z którego usług korzystamy (przykładowo po 40 minutach postoju, aby zniechęcić do zbyt długiego blokowania stanowiska).

Tak uzupełniona energia, wystarczyłaby na zwiększenie zasięgu samochodu do około 290 kilometrów. Biorąc pod uwagę obecne ceny paliw w Polsce, jest równowartością ok. 25 litrów benzyny bezołowiowej.

